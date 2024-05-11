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обстрел Щетиновки

ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в белгородском приграничье

11 мая 2024, 07:49
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
обстрел Щетиновки
Утром 11 мая под обстрел со стороны Украины попало село Щетиновка в Белгородском районе. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.

Утром 11 мая ВСУ обстреляли село Щетиновка, находящееся в сотнях метров от границы с Украиной. Повреждения получил один из корпусов сельхозпредприятия — там пробило крышу.

Среди мирных жителей пострадавших не было. Возможно, пострадали находящиеся в здании животные. Оперативные службы выехали на место для уточнения последствий обстрела.

Напомним, ранее целью атаки ВСУ стало село Богун-Городок в Борисовском районе. Там осколками взорвавшегося снаряда посекло фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших не было.

обстрел Щетиновкиобстрел Щетиновки
обстрел Щетиновки
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Евгений Грицков#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#Щетиновка#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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