ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Утром 11 мая ВСУ обстреляли село Щетиновка, находящееся в сотнях метров от границы с Украиной. Повреждения получил один из корпусов сельхозпредприятия — там пробило крышу.
Среди мирных жителей пострадавших не было. Возможно, пострадали находящиеся в здании животные. Оперативные службы выехали на место для уточнения последствий обстрела.
Напомним, ранее целью атаки ВСУ стало село Богун-Городок в Борисовском районе. Там осколками взорвавшегося снаряда посекло фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших не было.