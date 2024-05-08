Компания «Трансюжстрой» присоединилась к акции «Бессмертный полк»

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
На входе в офис «Трансюжстрой» в Белгороде (ул. Костюкова, 36 Д) сотрудники компании разместили фотографии членов своих семей, которые участвовали в Великой Отечественной войне и стали свидетелями трагических и славных для нашей страны событий 1941–1945 гг.
«Это фотографии людей, которые подарили нам счастливое детство и светлое будущее, возможность жить на родной земле. Мы считаем, что в эти майские дни важно говорить о событиях тех лет, вспоминать семейные истории и делиться ими. И, конечно, наш долг — всегда помнить о подвиге советского народа в той Великой войне», — говорят в компании.
Напомним, движение «Бессмертный полк России» — всенародное движение, появившееся по инициативе самих граждан. В 2015 году за создание высказались представители 60 регионов страны, собравшиеся на съезде в городе воинской славы Вязьме Смоленской области. Сегодня Движение объединяет 89 региональных отделений и более 200 международных координаторов на всех континентах.