Компания «Трансюжстрой» присоединилась к акции «Бессмертный полк»

Напомним, движение «Бессмертный полк России» — всенародное движение, появившееся по инициативе самих граждан. В 2015 году за создание высказались представители 60 регионов страны, собравшиеся на съезде в городе воинской славы Вязьме Смоленской области. Сегодня Движение объединяет 89 региональных отделений и более 200 международных координаторов на всех континентах.