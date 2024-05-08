Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Георгиевская лента

Белгородцы рассказали, что для них значит георгиевская ленточка

8 мая 2024, 10:52
Фото: 1MI
Георгиевская лента

В праздничные дни белгородцам раздадут более 10 тысяч георгиевских ленточек

Получить символ горожане могут до 12 мая на улицах Белгорода. Раздачей лент занимаются волонтёры Победы, сообщает мэрия.

На улицах областного центра волонтёры Победы начали раздавать георгиевские ленточки. Их на улицах города можно получить ежедневно с 14:00 до 12 мая.

«Для меня это история моей семьи. У меня оба деда воевали. Один погиб на войне, второй вернулся с осколочным. Это память. У меня дети, сыновья, дочки, они должны знать», — рассказала белгородка журналистам «Белгород-медиа».

Другой житель Белгорода, Дмитрий Сотников, когда узнал о раздаче георгиевских лент, отменил все свои дела и отправился за символом для себя и жены.

«Надо напоминать молодёжи, что нельзя забывать стариков, это же они сделали эту Победу. Люди были бесподобные», — отметил мужчина.

В мэрии подчеркнули, что цель акции — почтить память павших в боях за Родину.

Гладков рассказал, как в Белгородской области отметят 9 Мая
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков рассказал, как в Белгородской области отметят 9 МаяОчных мероприятий на День Победы в Белгородской области не будетВ Белгородской области ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты
#Алина Харина#Город#Общество#Новости Белгорода#День Победы#9 мая#Георгиевская ленточка#Белгород
Подпишитесь
Как пройдёт последний звонок для белгородских школьников? Минобр — о важных решениях
Сегодня, 15:08
Как пройдёт День Победы в Белгородской области?
Сегодня, 12:01
50 рублей за 100 грамм? Сколько стоит свежая клубника в Белгороде
Сегодня, 07:51
Жильё получили, но не уехали: почему некоторые белгородцы до сих пор остаются в ПВР
Сегодня, 08:27
Возобновят ли в Белгороде отопительный сезон из-за резкого похолодания?
Сегодня, 10:00
Компания «Трансюжстрой» присоединилась к акции «Бессмертный полк»
Сегодня, 12:47
"