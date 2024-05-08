Белгородцы рассказали, что для них значит георгиевская ленточка

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
На улицах областного центра волонтёры Победы начали раздавать георгиевские ленточки. Их на улицах города можно получить ежедневно с 14:00 до 12 мая.
«Для меня это история моей семьи. У меня оба деда воевали. Один погиб на войне, второй вернулся с осколочным. Это память. У меня дети, сыновья, дочки, они должны знать», — рассказала белгородка журналистам «Белгород-медиа».
Другой житель Белгорода, Дмитрий Сотников, когда узнал о раздаче георгиевских лент, отменил все свои дела и отправился за символом для себя и жены.
«Надо напоминать молодёжи, что нельзя забывать стариков, это же они сделали эту Победу. Люди были бесподобные», — отметил мужчина.
В мэрии подчеркнули, что цель акции — почтить память павших в боях за Родину.