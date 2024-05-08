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Белгородские участники Великой Отечественной войны получат единовременную матпомощь

Белгородские участники Великой Отечественной войны получат единовременную матпомощь

8 мая 2024, 15:01
Фото: 1MI
На эти цели из средств областного бюджета выделили 4 млн рублей. Выплату получат 160 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщает правительство Белгородской области.

В 2024 году по поручению губернатора из областного бюджета выделили 4 млн рублей на единовременную матпомощь для 160 непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Размер выплаты составит 25 тысяч рублей.

Кроме того, в связи с празднованием Дня Победы в регионе организовали вручение поздравительных открыток для 70 тыс. жителей. Открытки передадут инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, супругам погибших инвалидов и участников войны, труженикам тыла, детям войны, а также членам семей военных, погибших в районах боевых действий.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#День Победы#Ветераны#Выплата#Материальная помощь#Белгород
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