Белгородские участники Великой Отечественной войны получат единовременную матпомощь

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В 2024 году по поручению губернатора из областного бюджета выделили 4 млн рублей на единовременную матпомощь для 160 непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Размер выплаты составит 25 тысяч рублей.
Кроме того, в связи с празднованием Дня Победы в регионе организовали вручение поздравительных открыток для 70 тыс. жителей. Открытки передадут инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, супругам погибших инвалидов и участников войны, труженикам тыла, детям войны, а также членам семей военных, погибших в районах боевых действий.