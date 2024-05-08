Белгородские участники Великой Отечественной войны получат единовременную матпомощь

Кроме того, в связи с празднованием Дня Победы в регионе организовали вручение поздравительных открыток для 70 тыс. жителей. Открытки передадут инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, супругам погибших инвалидов и участников войны, труженикам тыла, детям войны, а также членам семей военных, погибших в районах боевых действий.