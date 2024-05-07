SHAMAN записал видео для белгородской «железной бабушки»

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) записал видеообращение для Марии Колтаковой — ветерана Великой Отечественной войны, участницы Курской битвы.
Артист поздравил с наступающим Днём Победы, поблагодарил за вклад за борьбу с фашизмом. Он пожелал Марии Колтаковой крепкого здоровья, бодрости духа и новых побед. Отметим, что ветерану в этом году исполнилось 102 года.
К поздравлениям также присоединились и другие знаменитости. Среди них — советский и российский художник Никас Сафронов, советский и российский поэт-песенник Илья Резник, народный артист Лев Лещенко, а также актёр театра и кино Вячеслав Манучаров.