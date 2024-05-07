SHAMAN записал видео для белгородской «железной бабушки»

Артист поздравил с наступающим Днём Победы, поблагодарил за вклад за борьбу с фашизмом. Он пожелал Марии Колтаковой крепкого здоровья, бодрости духа и новых побед. Отметим, что ветерану в этом году исполнилось 102 года.