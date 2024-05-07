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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

SHAMAN

SHAMAN записал видео для белгородской «железной бабушки»

7 мая 2024, 12:59
Фото: видео в Telegram-канале Марии Колтаковой
SHAMAN

SHAMAN поздравил с наступающим Днём Победы белгородского ветерана

К праздничной дате артист записал видеообращение к Марии Колтаковой. В этом году белгородской «железной бабушке» исполнилось 102 года. С наступающим 9 Мая ветерана поздравили и другие знаменитости.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) записал видеообращение для Марии Колтаковой — ветерана Великой Отечественной войны, участницы Курской битвы.

Артист поздравил с наступающим Днём Победы, поблагодарил за вклад за борьбу с фашизмом. Он пожелал Марии Колтаковой крепкого здоровья, бодрости духа и новых побед. Отметим, что ветерану в этом году исполнилось 102 года.

К поздравлениям также присоединились и другие знаменитости. Среди них — советский и российский художник Никас Сафронов, советский и российский поэт-песенник Илья Резник, народный артист Лев Лещенко, а также актёр театра и кино Вячеслав Манучаров.

SHAMAN
Видео: видео в Telegram-канале Марии Колтаковой
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