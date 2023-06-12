Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Изображение материала

«Железной бабушке» вручили медаль к 80-летию Прохоровского сражения

12 июня 2023, 13:27
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Мария Колтакова
С годовщиной сражения ветерана Великой Отечественной войны Марию Колтакову поздравили в День России.

12 июня Мария Колтакова, которую за многочисленные рекорды прозвали «Железной бабушкой», первой на территории Белгородской области получила медаль к 80-летию Прохоровского сражения. Награду ей вручили губернатор Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов.

Марии Колтаковой в этом году исполнился 101 год. Она прошла войну с санитарным батальоном с 1942 по 1945 годы от Воронежа до Праги. Была старшиной медицинской группы, принимала участие в Курской битве, в освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. На своих плечах вынесла с полей сражений более 300 раненых солдат.

«Железная бабушка» 16 раз стала рекордсменом «Книги рекордов России». Она стреляла из пневматического пистолета, участвовала в соревнованиях по джип-триалу, в экстремальных гонках, летала на реактивном самолёте и на планере, садилась за руль танка, а столетний юбилей встретила стоя на гвоздях. Но на достигнутом она останавливаться не намерена и хочет прыгнуть с парашютом в 102 года.

Получила медаль и живущая в Алексеевском горокруге Евдокия Булах, которой исполнилось 104 года. Её мобилизовали летом 1941 года на строительство укреплений. 9 мая 1945 года она встретила в Польше. Имеет орден Отечественной войны второй степени, медаль Жукова «За победу над Германией», медаль к 60-летию Курской битвы и почётный знак фронтовик.

Всего к 80-летию Прохоровского сражения вручат медали 380 участникам Курской битвы в 55 регионах России.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
«Железная бабушка» из Белгорода отметила 101 год необычным трюком
Узнать подробнее
Читайте также:
«Железная бабушка» из Белгорода планирует прыгнуть с парашютом в 103 годаМария Колтакова: Меня назвали железной бабушкой, а я стальная«Железная бабушка» установила новый рекорд в день своего столетия
#Евгений Грицков#80-летие Прохоровского сражения#Медали#Ветераны#Общество#Белгородская область#Мария Колтакова
Подпишитесь
Гладков: тысячи жителей Белгородской области лишились своих домов
Сегодня, 08:14
Выплаты пострадавшим при обстрелах белгородцам предложили сделать регулярными
Сегодня, 08:02
В День России ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в белгородском приграничье
Сегодня, 08:34
«База»: поезд сошёл с рельсов под Белгородом из-за атаки беспилотников
Сегодня, 09:18
Ольга Скабеева: Для защиты Белгородской области не хватает китайской армии
Сегодня, 10:43