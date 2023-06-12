«Железной бабушке» вручили медаль к 80-летию Прохоровского сражения

«Железная бабушка» 16 раз стала рекордсменом «Книги рекордов России». Она стреляла из пневматического пистолета, участвовала в соревнованиях по джип-триалу, в экстремальных гонках, летала на реактивном самолёте и на планере, садилась за руль танка, а столетний юбилей встретила стоя на гвоздях. Но на достигнутом она останавливаться не намерена и хочет прыгнуть с парашютом в 102 года.