«Железной бабушке» вручили медаль к 80-летию Прохоровского сражения

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
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Updated Сегодня, 13:36
12 июня Мария Колтакова, которую за многочисленные рекорды прозвали «Железной бабушкой», первой на территории Белгородской области получила медаль к 80-летию Прохоровского сражения. Награду ей вручили губернатор Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов.
Марии Колтаковой в этом году исполнился 101 год. Она прошла войну с санитарным батальоном с 1942 по 1945 годы от Воронежа до Праги. Была старшиной медицинской группы, принимала участие в Курской битве, в освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. На своих плечах вынесла с полей сражений более 300 раненых солдат.
«Железная бабушка» 16 раз стала рекордсменом «Книги рекордов России». Она стреляла из пневматического пистолета, участвовала в соревнованиях по джип-триалу, в экстремальных гонках, летала на реактивном самолёте и на планере, садилась за руль танка, а столетний юбилей встретила стоя на гвоздях. Но на достигнутом она останавливаться не намерена и хочет прыгнуть с парашютом в 102 года.
Получила медаль и живущая в Алексеевском горокруге Евдокия Булах, которой исполнилось 104 года. Её мобилизовали летом 1941 года на строительство укреплений. 9 мая 1945 года она встретила в Польше. Имеет орден Отечественной войны второй степени, медаль Жукова «За победу над Германией», медаль к 60-летию Курской битвы и почётный знак фронтовик.
Всего к 80-летию Прохоровского сражения вручат медали 380 участникам Курской битвы в 55 регионах России.