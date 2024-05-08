Белгородские ветераны смогут воспользоваться бесплатным такси: где доступна услуга

Ветеранам в Белгородской области напомнили о бесплатном такси

Услуга действует не только в столице региона. В общей сложности на бесплатные поездки могут рассчитывать 2,5 тыс. белгородцев, но есть условие. Заказать машину можно через контакт-центр МФЦ, сообщили в региональном минцифры.