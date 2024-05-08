Белгородские ветераны смогут воспользоваться бесплатным такси: где доступна услуга

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории могут рассчитывать на бесплатные поездки в такси. Эта мера поддержки доступна 2,5 тыс. жителям региона.
Заказать бесплатное такси можно в Белгороде, Белгородском районе, Губкинском и Старооскольском горокругах. Стоимость поездок в месяц должна быть в пределах 1 тысячи рублей.
Вызвать такси можно через единый контакт-центр МФЦ.
С января 2020 года, когда запустили проект, ветераны совершили 2,3 тысячи бесплатных поездок.