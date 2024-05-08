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Такси

Белгородские ветераны смогут воспользоваться бесплатным такси: где доступна услуга

8 мая 2024, 06:58
Фото: 1MI
Такси

Ветеранам в Белгородской области напомнили о бесплатном такси

Услуга действует не только в столице региона. В общей сложности на бесплатные поездки могут рассчитывать 2,5 тыс. белгородцев, но есть условие. Заказать машину можно через контакт-центр МФЦ, сообщили в региональном минцифры.

Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории могут рассчитывать на бесплатные поездки в такси. Эта мера поддержки доступна 2,5 тыс. жителям региона.

Заказать бесплатное такси можно в Белгороде, Белгородском районе, Губкинском и Старооскольском горокругах. Стоимость поездок в месяц должна быть в пределах 1 тысячи рублей.

Вызвать такси можно через единый контакт-центр МФЦ.

С января 2020 года, когда запустили проект, ветераны совершили 2,3 тысячи бесплатных поездок.

Введут ли в Белгородской области запрет на работу мигрантов в такси?
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Такси#Новости Белгорода#Ветераны#Белгород#Шебекинский горокруг
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