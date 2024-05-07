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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Ветер

На Белгородскую область надвигается похолодание

7 мая 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney
Ветер

В последний рабочий день в Белгородской области будет холодно

В ночь на среду пройдут небольшие дожди. Ветер утихнет и будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Прогнозом поделились в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

В среду, 8 мая, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днём без осадков.

Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до 0…+5 ˚С. Днём погода также не обрадует белгородцев. Потеплеет лишь до +9…+14 ˚С.

По данным Гидрометцентра, в областном центре и Старом Осколе температура воздуха днём не превысит +13 ˚С. В Валуйках ожидается до +15 ˚С днём. Осадков не предвидится.

Напомним, что сегодня в Белгороде штормовой ветер повалил несколько деревьев, повреждены крыши домов и автомобили.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Новости Белгорода#Холод#Белгород
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