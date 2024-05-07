На Белгородскую область надвигается похолодание

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В среду, 8 мая, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днём без осадков.
Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до 0…+5 ˚С. Днём погода также не обрадует белгородцев. Потеплеет лишь до +9…+14 ˚С.
По данным Гидрометцентра, в областном центре и Старом Осколе температура воздуха днём не превысит +13 ˚С. В Валуйках ожидается до +15 ˚С днём. Осадков не предвидится.
Напомним, что сегодня в Белгороде штормовой ветер повалил несколько деревьев, повреждены крыши домов и автомобили.