Минфин предложил предоставить белгородскому бизнесу отсрочку по уплате налогов

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Министерство финансов РФ предлагает предоставить бизнесу, пострадавшему от обстрелов в Белгородской области, а также предпринимателям, пострадавшим от паводков в Оренбургской области, отсрочку по уплате отдельных налогов и страховых сборов на год. Речь идёт о том, что необходимо выплатить с 1 апреля 2024 года.
Поддержку смогут получить бизнесмены, у которых доход от реализации товаров, работ и услуг снизился более чем на 30%. Отсрочка будет распространяться на правоотношения, возникшие с начала текущего года.
Ранее стало известно, что Белгородская область получит 500 млн рублей на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей. Средства бизнес сможет направить на выплату части расходов по отсроченным платежам.