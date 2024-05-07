Минфин предложил предоставить белгородскому бизнесу отсрочку по уплате налогов

Министерство финансов РФ предлагает предоставить бизнесу, пострадавшему от обстрелов в Белгородской области, а также предпринимателям, пострадавшим от паводков в Оренбургской области, отсрочку по уплате отдельных налогов и страховых сборов на год. Речь идёт о том, что необходимо выплатить с 1 апреля 2024 года.