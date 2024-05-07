Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Минфин предложил предоставить белгородскому бизнесу отсрочку по уплате налогов

Минфин предложил предоставить белгородскому бизнесу отсрочку по уплате налогов

7 мая 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney
Аналогичную меру поддержки предлагается предоставить и Оренбургской области, пострадавшей от паводков. Отсрочку по уплате налогов и страховых сборов могут предоставить на 12 месяцев, пишет ТАСС со ссылкой на министерство.
Сюжет
Налоги

Министерство финансов РФ предлагает предоставить бизнесу, пострадавшему от обстрелов в Белгородской области, а также предпринимателям, пострадавшим от паводков в Оренбургской области, отсрочку по уплате отдельных налогов и страховых сборов на год. Речь идёт о том, что необходимо выплатить с 1 апреля 2024 года.

Поддержку смогут получить бизнесмены, у которых доход от реализации товаров, работ и услуг снизился более чем на 30%. Отсрочка будет распространяться на правоотношения, возникшие с начала текущего года.

Ранее стало известно, что Белгородская область получит 500 млн рублей на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей. Средства бизнес сможет направить на выплату части расходов по отсроченным платежам.

Кто в Белгородской области сможет рассчитывать на новые выплаты от правительства РФ?
Узнать подробнее
Читайте также:
Кто в Белгородской области сможет рассчитывать на новые выплаты от правительства РФ?Белгородская область получит 500 млн рублей на поддержку организаций и ИПБелгородская область не попала в топ рейтинга по платёжной дисциплине бизнеса
#Алина Харина#Белгородская область#Экономика#Налоги#Новости Белгорода#Отсрочка#Белгород
Подпишитесь
Деньги на взятку экс-директор цемзавода в Белгороде взял в долг у друга
Сегодня, 07:58
Свидетели по делу цемзавода в Белгороде не явились на очередное заседание
Сегодня, 07:37
Кто в Белгородской области сможет рассчитывать на новые выплаты от правительства РФ?
Сегодня, 06:41
Очередной скандал? На сайте объявлений белгородцы заметили дом для многодетных
Сегодня, 08:36
Поваленные деревья и сорванная крыша: в Белгородской области разбушевалась стихия
Сегодня, 06:51
"