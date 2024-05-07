Горсовет предложит правительству отдать участок на Соборной площади Белгороду

Горсовет Белгорода планирует отдать в собственность области семь участков

Соответствующие проекты решений опубликовал городской совет. В муниципальную собственность могут передать земельный участок на Соборной площади, а в собственность области предложат отдать семь участков на улице Василия Букаева.