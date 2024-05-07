Горсовет предложит правительству отдать участок на Соборной площади Белгороду

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Горсовет Белгорода предложит региональному правительству передать на безвозмездной основе в муниципальную собственность земельный участок. Согласно документам, в собственность города планируется забрать участок на Соборной площади. Согласно данным публичной кадастровой карты России, речь идёт о части территории Театрального сквера.
Помимо этого, в собственность области могут передать семь земельных участков на улице Василия Букаева.
Вопрос рассмотрят на заседании горсовета.