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Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Горсовет Белгорода планирует отдать в собственность области семь участков

Горсовет предложит правительству отдать участок на Соборной площади Белгороду

7 мая 2024, 06:18
Фото: 1MI

Горсовет Белгорода планирует отдать в собственность области семь участков

Соответствующие проекты решений опубликовал городской совет. В муниципальную собственность могут передать земельный участок на Соборной площади, а в собственность области предложат отдать семь участков на улице Василия Букаева.

Горсовет Белгорода предложит региональному правительству передать на безвозмездной основе в муниципальную собственность земельный участок. Согласно документам, в собственность города планируется забрать участок на Соборной площади. Согласно данным публичной кадастровой карты России, речь идёт о части территории Театрального сквера.

Помимо этого, в собственность области могут передать семь земельных участков на улице Василия Букаева.

Вопрос рассмотрят на заседании горсовета.

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#Алина Харина#Город#Соборная площадь#Горсовет#Новости Белгорода#Земельный участок#Белгород#Театральный сквер
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