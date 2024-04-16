Мэрия Белгорода не согласовала с ГАИ некоторые вопросы при ремонте проспекта Ватутина

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Прокуратурой Белгорода выявила нарушения при организации дорожного движения на пересечении проспекта Ватутина и улицы 5 Августа.
В надзорном ведомстве со ссылкой на УМВД заявили, что мэрия провела работы по установке светофора, дополнительных поворотных полос и парковочных мест без необходимого согласования с ГАИ. Главе администрации в итоге внесли представление.
Белгородцев ранее поразило решение о размещении светофора посреди пешеходного перехода. В мэрии отреагировали на жалобы горожан.