Мэрия Белгорода не согласовала с ГАИ некоторые вопросы при ремонте проспекта Ватутина

У прокуратуры появились вопросы к ремонту проспекта Ватутина в Белгороде

В ходе проверки выяснилось, что организация дорожного движения на пересечении проспекта Ватутина и улицы 5 Августа не обеспечивает полную безопасность. Это произошло из-за того, что администрация не согласовала работы с отделом ГАИ, считают в прокуратуре Белгородской области.