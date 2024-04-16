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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

У прокуратуры появились вопросы к ремонту проспекта Ватутина в Белгороде

Мэрия Белгорода не согласовала с ГАИ некоторые вопросы при ремонте проспекта Ватутина

16 апреля 2024, 15:07
Фото: 1MI

У прокуратуры появились вопросы к ремонту проспекта Ватутина в Белгороде

В ходе проверки выяснилось, что организация дорожного движения на пересечении проспекта Ватутина и улицы 5 Августа не обеспечивает полную безопасность. Это произошло из-за того, что администрация не согласовала работы с отделом ГАИ, считают в прокуратуре Белгородской области.

Прокуратурой Белгорода выявила нарушения при организации дорожного движения на пересечении проспекта Ватутина и улицы 5 Августа.

В надзорном ведомстве со ссылкой на УМВД заявили, что мэрия провела работы по установке светофора, дополнительных поворотных полос и парковочных мест без необходимого согласования с ГАИ. Главе администрации в итоге внесли представление.

Белгородцев ранее поразило решение о размещении светофора посреди пешеходного перехода. В мэрии отреагировали на жалобы горожан.

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