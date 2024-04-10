В Белгороде отремонтируют участок улицы у памятника честному гаишнику

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В Белгороде планируется ремонт улицы Волчанской. Управление капитального строительства городской администрации ищет подрядчика, который займётся ремонтом. Исполнителя контракта должны выбрать 19 апреля. На ремонт планируется направить 6,8 млн рублей (начальная цена контракта).
Согласно документам, специалистам предстоит выполнить демонтажные работы, уложить тротуарную плитку, установить бортовой камень, временные дорожные знаки и остановочные павильоны.
Напомним, что в областном центре также планируется ремонт путепровода через ж/д пути на Михайловском шоссе. На инженерные изыскания и подготовку проектной документации могут направить 10,5 млн рублей. Сам капремонт запланирован на 2025 год.