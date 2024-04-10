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Published Сегодня, 07:20

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В Белгороде за 6,8 млн рублей отремонтируют улицу Волчанскую

В Белгороде отремонтируют участок улицы у памятника честному гаишнику

10 апреля 2024, 07:20
Фото: 1MI

В Белгороде за 6,8 млн рублей отремонтируют улицу Волчанскую

Лот на выполнение подрядных работ появился на госзакупках. Заказчиком выступает управление капстроительства администрации Белгорода.
Сюжет
Дороги

В Белгороде планируется ремонт улицы Волчанской. Управление капитального строительства городской администрации ищет подрядчика, который займётся ремонтом. Исполнителя контракта должны выбрать 19 апреля. На ремонт планируется направить 6,8 млн рублей (начальная цена контракта).

Согласно документам, специалистам предстоит выполнить демонтажные работы, уложить тротуарную плитку, установить бортовой камень, временные дорожные знаки и остановочные павильоны.

Напомним, что в областном центре также планируется ремонт путепровода через ж/д пути на Михайловском шоссе. На инженерные изыскания и подготовку проектной документации могут направить 10,5 млн рублей. Сам капремонт запланирован на 2025 год.

Участок на улице Волчанской, который планируется отремонтироватьУчасток на улице Волчанской, который планируется отремонтировать
Участок на улице Волчанской, который планируется отремонтировать
Фото: Госзакупки
На подготовку к капремонту проблемного путепровода в Белгороде уйдёт 10,5 млн рублей
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#Город#Белгородская область#Ремонт#Дороги#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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