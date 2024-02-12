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Земельный участок

Власти разрешили отдать под застройку земельный участок на Есенина в Белгороде

12 февраля 2024, 08:11
Фото: 1MI
Земельный участок

Мэрии Белгорода отдадут земельный участок на Есенина под строительство

Соответствующее распоряжение опубликовало управление архитектуры и градостроительства Белгородской области 5 февраля. Участок расположен в «районной общественно-деловой зоне».

Согласно документу, комитету имущественных и земельных отношений администрации Белгорода предоставят разрешение на многоэтажную жилую застройку земельного участка на Есенина, 8. Участок расположен в «районной общественно-деловой зоне».

Распоряжение опубликовали 5 февраля.

Ранее сообщалось, что администрация Белгорода предложит правительству отдать 16 участков в муниципальную собственность. Участки расположены на улице Сумской, Механизаторов, Чичерина и Юго-Западном районе.

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#Город#Многоэтажки#Новости Белгорода#Застройка#Земельный участок#Белгород#Алина Харина
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