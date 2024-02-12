Власти разрешили отдать под застройку земельный участок на Есенина в Белгороде

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Согласно документу, комитету имущественных и земельных отношений администрации Белгорода предоставят разрешение на многоэтажную жилую застройку земельного участка на Есенина, 8. Участок расположен в «районной общественно-деловой зоне».
Распоряжение опубликовали 5 февраля.
Ранее сообщалось, что администрация Белгорода предложит правительству отдать 16 участков в муниципальную собственность. Участки расположены на улице Сумской, Механизаторов, Чичерина и Юго-Западном районе.