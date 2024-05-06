В лесах Белгородской области появятся новые места для отдыха

В белгородских лесах создадут 27 мест для отдыха

В 2024 году на территории Белгородской области будет создано 27 мест новых мест отдыха. Ещё около 400 мест на протяжении всего сезона будут поддерживать в рабочем состоянии, об этом сообщает правительство Белгородской области.

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