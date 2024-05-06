В лесах Белгородской области появятся новые места для отдыха

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
В текущем году создадут 27 новых мест отдыха на территории лесов Белгородской области. Также около 400 уже существующих локаций будут поддерживать в рабочем состоянии весь сезон.
Каждый год к началу лета сотрудники лесного хозяйства проводят работы по обустройству новых зон отдыха. Очистка и благоустройство проводятся благодаря региональному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
На обустроенных площадках расчищаются от кустарников места для костров, устанавливаются контейнеры для сбора мусора и создаются противопожарные полосы для защиты насаждений от огня в случае пожара.