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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Зона отдыха в лесу

В лесах Белгородской области появятся новые места для отдыха

6 мая 2024, 06:53
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Зона отдыха в лесу

В белгородских лесах создадут 27 мест для отдыха

В 2024 году на территории Белгородской области будет создано 27 мест новых мест отдыха. Ещё около 400 мест на протяжении всего сезона будут поддерживать в рабочем состоянии, об этом сообщает правительство Белгородской области.
Сюжет
Отдых

В текущем году создадут 27 новых мест отдыха на территории лесов Белгородской области. Также около 400 уже существующих локаций будут поддерживать в рабочем состоянии весь сезон.

Каждый год к началу лета сотрудники лесного хозяйства проводят работы по обустройству новых зон отдыха. Очистка и благоустройство проводятся благодаря региональному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

На обустроенных площадках расчищаются от кустарников места для костров, устанавливаются контейнеры для сбора мусора и создаются противопожарные полосы для защиты насаждений от огня в случае пожара.

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