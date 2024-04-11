«Лес облюбовали наркоманы»: белгородец попросил помощи на трансляции Гладкова

Жители Таврово-4 в Белгороде пожаловались на толпы наркозависимых в лесу

Житель микрорайона Таврово-4 рассказал, что в местный лес приезжает много машин и приходит много людей. Он считает, что всё это — наркозависимые. Белгородец попросил решить вопрос. Гладков ответил, что глава района возьмёт его на контроль.