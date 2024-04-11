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Лес

«Лес облюбовали наркоманы»: белгородец попросил помощи на трансляции Гладкова

11 апреля 2024, 17:23
Фото: 1MI
Лес

Жители Таврово-4 в Белгороде пожаловались на толпы наркозависимых в лесу

Житель микрорайона Таврово-4 рассказал, что в местный лес приезжает много машин и приходит много людей. Он считает, что всё это — наркозависимые. Белгородец попросил решить вопрос. Гладков ответил, что глава района возьмёт его на контроль.

На сегодняшней вечерней трансляции с губернатором Вячеславом Гладковым к нему обратился один из жителей микрорайона Таврово-4. Белгородец пожаловался на то, что якобы местный «лес облюбовали наркоманы».

«Приезжают разные машины. Наверное, делают „закладки“. Ситуация продолжается около месяца. Прошу помочь», — пишет он.

Глава региона ответил, что переговорил с Анной Куташовой, главой администрации Белгородского района. Пообещали навести порядок и усилить контроль за ситуацией.

Ранее стало известно, что в одном из населенных пунктов Губкинского района задержан местный житель. Он приобрёл запрещённые препараты сильного действия, избавляющие от наркотической зависимости, через контрабандный канал. Мужчину задержали при получении посылки в отделении СДЭК.

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