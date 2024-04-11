«Лес облюбовали наркоманы»: белгородец попросил помощи на трансляции Гладкова

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
На сегодняшней вечерней трансляции с губернатором Вячеславом Гладковым к нему обратился один из жителей микрорайона Таврово-4. Белгородец пожаловался на то, что якобы местный «лес облюбовали наркоманы».
«Приезжают разные машины. Наверное, делают „закладки“. Ситуация продолжается около месяца. Прошу помочь», — пишет он.
Глава региона ответил, что переговорил с Анной Куташовой, главой администрации Белгородского района. Пообещали навести порядок и усилить контроль за ситуацией.
Ранее стало известно, что в одном из населенных пунктов Губкинского района задержан местный житель. Он приобрёл запрещённые препараты сильного действия, избавляющие от наркотической зависимости, через контрабандный канал. Мужчину задержали при получении посылки в отделении СДЭК.