Белгородец выбросил ветки в «Гнилое» урочище и попал на крупный штраф

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Житель Вейделевского района выбросил в урочище «Гнилое» порубочные остатки и попал на крупный штраф. Сотрудники лесного хозяйства застали его на месте нарушения. Ветки мужчина привёз из дома на грузовике.
В итоге нарушителя оштрафовали на 15 тыс. рублей.
В минприроды Белгородской области напомнили, что за разведение огня, мангалов в лесных массивах предусмотрены штрафы от 40 до 50 тысяч рублей. Из-за участившихся случаев возгорания травы возле лесов и увеличения числа ландшафтных пожаров сотрудники лесного хозяйства чаще будут проводить рейды.