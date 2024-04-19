Белгородец выбросил ветки в «Гнилое» урочище и попал на крупный штраф

В минприроды Белгородской области напомнили, что за разведение огня, мангалов в лесных массивах предусмотрены штрафы от 40 до 50 тысяч рублей. Из-за участившихся случаев возгорания травы возле лесов и увеличения числа ландшафтных пожаров сотрудники лесного хозяйства чаще будут проводить рейды.