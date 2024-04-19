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Выброшенные в урочище ветки

Белгородец выбросил ветки в «Гнилое» урочище и попал на крупный штраф

19 апреля 2024, 06:15
Фото: минприроды Белгородской области
Выброшенные в урочище ветки
Мужчина из Вейделевского района попался сотрудникам лесного хозяйства, когда выбрасывал порубочные остатки. Ему выписали штраф на 15 тысяч рублей, сообщает минприроды Белгородской области
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Штраф

Житель Вейделевского района выбросил в урочище «Гнилое» порубочные остатки и попал на крупный штраф. Сотрудники лесного хозяйства застали его на месте нарушения. Ветки мужчина привёз из дома на грузовике.

В итоге нарушителя оштрафовали на 15 тыс. рублей.

В минприроды Белгородской области напомнили, что за разведение огня, мангалов в лесных массивах предусмотрены штрафы от 40 до 50 тысяч рублей. Из-за участившихся случаев возгорания травы возле лесов и увеличения числа ландшафтных пожаров сотрудники лесного хозяйства чаще будут проводить рейды.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Штраф#Новости Белгорода#Белгород#Урочище
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