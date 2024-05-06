Готовьте вёдра и бочки: водоканал обратился к белгородцам с началом поливного сезона

Кроме того, белгородцев — жителей частного сектора предупредили о возможных проблемах с падением давления воды. Дело в том, что летом расход воды увеличивается в 2-4 раза. Нормализовать подачу можно только при разгрузке системы в часы пикового потребления. Для этого нужно заранее набирать воду в любые ёмкости: вёдра, бочки, баки.