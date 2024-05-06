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Полив

Готовьте вёдра и бочки: водоканал обратился к белгородцам с началом поливного сезона

6 мая 2024, 10:14
Фото: 1MI
Полив

Поливной сезон начался в Белгородской области

Белгородцев просят проверить счётчики воды и быть готовыми к возможному падению давления в летний период. Жителям региона рекомендуют заранее набирать воду в любые ёмкости.
Сюжет
Вода

1 мая в Белгородской области начался поливной сезон. Владельцы частных домов приступили к садово-огородным работам на своих участках.

Водоканал просит белгородцев проверить исправность счётчиков воды. Если счётчика нет или он неисправен, плата будет рассчитываться по нормативам, исходя из площади земельного участка, не занятой домом и хозпостройками, независимо от наличия посадок.

Кроме того, белгородцев — жителей частного сектора предупредили о возможных проблемах с падением давления воды. Дело в том, что летом расход воды увеличивается в 2-4 раза. Нормализовать подачу можно только при разгрузке системы в часы пикового потребления. Для этого нужно заранее набирать воду в любые ёмкости: вёдра, бочки, баки.

В белгородском водоканале сделали важное объявление перед началом поливного сезона
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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Вода#Водоканал#Новости Белгорода#Белгород#Поливной сезон
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