Готовьте вёдра и бочки: водоканал обратился к белгородцам с началом поливного сезона

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
1 мая в Белгородской области начался поливной сезон. Владельцы частных домов приступили к садово-огородным работам на своих участках.
Водоканал просит белгородцев проверить исправность счётчиков воды. Если счётчика нет или он неисправен, плата будет рассчитываться по нормативам, исходя из площади земельного участка, не занятой домом и хозпостройками, независимо от наличия посадок.
Кроме того, белгородцев — жителей частного сектора предупредили о возможных проблемах с падением давления воды. Дело в том, что летом расход воды увеличивается в 2-4 раза. Нормализовать подачу можно только при разгрузке системы в часы пикового потребления. Для этого нужно заранее набирать воду в любые ёмкости: вёдра, бочки, баки.