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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Полив огорода

В белгородском водоканале сделали важное объявление перед началом поливного сезона

17 апреля 2024, 10:09
Фото: 1MI
Полив огорода

Водоканал просит белгородцев проверить счётчики перед началом поливного сезона

Поливной сезон начинается с 1 мая. Если на участке прибора учёта нет, то начисление платы за воду будут производить по нормативу. Если же приборы есть, то по их показаниям, сообщили в водоканале.

В Белгородской области с 1 мая начинается поливной сезон. До его старта жителей региона просят проверить работоспособность приборов учёта на полив. Период применения норматива для полива земельного участка на территории области продолжается с 1 мая по 31 августа.

Если прибора учёта нет, то начисление платы за воду производится по нормативу исходя из площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками вне зависимости от того, производится ли обработка участка.

При наличии счётчиков плату за услугу рассчитывают по их показаниям, то есть за фактически потреблённый ресурс.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Счётчики#Водоканал#Огород#Новости Белгорода#Белгород#Поливной сезон
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