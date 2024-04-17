В белгородском водоканале сделали важное объявление перед началом поливного сезона

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В Белгородской области с 1 мая начинается поливной сезон. До его старта жителей региона просят проверить работоспособность приборов учёта на полив. Период применения норматива для полива земельного участка на территории области продолжается с 1 мая по 31 августа.
Если прибора учёта нет, то начисление платы за воду производится по нормативу исходя из площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками вне зависимости от того, производится ли обработка участка.
При наличии счётчиков плату за услугу рассчитывают по их показаниям, то есть за фактически потреблённый ресурс.