В белгородском водоканале сделали важное объявление перед началом поливного сезона

Водоканал просит белгородцев проверить счётчики перед началом поливного сезона

Поливной сезон начинается с 1 мая. Если на участке прибора учёта нет, то начисление платы за воду будут производить по нормативу. Если же приборы есть, то по их показаниям, сообщили в водоканале.