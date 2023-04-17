«Дачный» тариф начал действовать для белгородских автобусов

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
С 15 апреля по 29 октября белгородцы смогут ездить со скидкой к дачным и садово-огородным участкам. По льготному тарифу необходимо оплатить половину стоимости проезда.
Действует тариф по праздничным и выходным дням. Как уточнили в мэрии, оплачивать нужно картой. С полным списком маршрутов, на которых действует «дачный» тариф, можно ознакомиться на изображении ниже.
Ранее сообщалось, что «дачный» тариф действует и в пригородных поездах. Пассажирам в этом случае положена скидка в размере 80% от полной стоимости проезда. В прошлом году этой льготой воспользовались около 105 тыс. белгородцев.