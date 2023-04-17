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«Дачный» тариф начал действовать для белгородских автобусов

17 апреля 2023, 06:49
Фото: 1MI
В период с 15 апреля по 29 октября в регионе действует льготный проезд к дачным и садово-огородным участкам. Оплата равняется половине полной стоимости проезда, сообщили в мэрии.
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Льготы

С 15 апреля по 29 октября белгородцы смогут ездить со скидкой к дачным и садово-огородным участкам. По льготному тарифу необходимо оплатить половину стоимости проезда.

Действует тариф по праздничным и выходным дням. Как уточнили в мэрии, оплачивать нужно картой. С полным списком маршрутов, на которых действует «дачный» тариф, можно ознакомиться на изображении ниже.

Фото: мэрия Белгорода

Ранее сообщалось, что «дачный» тариф действует и в пригородных поездах. Пассажирам в этом случае положена скидка в размере 80% от полной стоимости проезда. В прошлом году этой льготой воспользовались около 105 тыс. белгородцев.

Белгородцы смогут ездить на дачи со скидкой с 15 апреля
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Льготы#Проезд#Льготный проезд#Поезда#Общество#Дачный сезон#Скидки
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