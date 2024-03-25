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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Дача

На что обратить внимание и когда лучше купить дачу?

25 марта 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney
Дача

Эксперт дал рекомендации по покупке дачи

Дачу обычно покупают для сезонного отдыха. Однако это не значит, что нужно подходить к выбору участка и дома менее серьёзно. На что обратить внимание в первую очередь и когда лучше купить дачу, изданию newia.ru рассказал эксперт.

Для многих людей дача является местом отдыха и убежища от городской суеты. Однако это не значит, что нужно игнорировать серьёзный подход к выбору как самого дома, так и участка. Рекомендации о том, на что нужно обратить внимание при покупке дачи, изданию дал руководитель направления загородной недвижимости «Этажи» Дмитрий Овечкин.

По словам эксперта, дачу стоит приобретать в холодное время года. Весна также подходит, но только если сохраняется минусовая температура.

При оценке состояния участка нужно обратить внимание на:

  • наличие системы дренажа;
  • то, стоит вода или нет;
  • есть или нет теплопотери;
  • работоспособность коммунальных служб.

Если есть подвал, то обязательно нужно спуститься и убедиться в качественной гидроизоляции.

С точки зрения цены, наилучшее время для покупки дачи — ноябрь, декабрь и февраль, продолжает эксперт. Сезоны года значительно влияют на цены дач, в отличие от других видов недвижимости. Логика здесь такая: дачу покупают для сезонного пребывания, начиная с майских праздников и заканчивая бархатным сезоном в сентябре. Зимой же дачи гораздо реже используются.

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#Общество#Дача#Загородная недвижимость
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