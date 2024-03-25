На что обратить внимание и когда лучше купить дачу?

Для многих людей дача является местом отдыха и убежища от городской суеты. Однако это не значит, что нужно игнорировать серьёзный подход к выбору как самого дома, так и участка. Рекомендации о том, на что нужно обратить внимание при покупке дачи, изданию дал руководитель направления загородной недвижимости «Этажи» Дмитрий Овечкин.