На что обратить внимание и когда лучше купить дачу?

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Для многих людей дача является местом отдыха и убежища от городской суеты. Однако это не значит, что нужно игнорировать серьёзный подход к выбору как самого дома, так и участка. Рекомендации о том, на что нужно обратить внимание при покупке дачи, изданию дал руководитель направления загородной недвижимости «Этажи» Дмитрий Овечкин.
По словам эксперта, дачу стоит приобретать в холодное время года. Весна также подходит, но только если сохраняется минусовая температура.
При оценке состояния участка нужно обратить внимание на:
Если есть подвал, то обязательно нужно спуститься и убедиться в качественной гидроизоляции.
С точки зрения цены, наилучшее время для покупки дачи — ноябрь, декабрь и февраль, продолжает эксперт. Сезоны года значительно влияют на цены дач, в отличие от других видов недвижимости. Логика здесь такая: дачу покупают для сезонного пребывания, начиная с майских праздников и заканчивая бархатным сезоном в сентябре. Зимой же дачи гораздо реже используются.