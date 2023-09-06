Дома и дачи страхуем, а квартиры? Белгородцы могут застраховать жильё от дронов

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
Возможности страхования от ударов и падения дронов в России расширяются. Некоторые игроки рынка включают в свои предложения по страхованию квартир от рисков терроризма (сюда входит атака дронов), другие же включают в покрытие угрозу «падения летающих объектов и их осколков». Журналисты Бел.Ру изучили рынок предложений с помощью сервиса «Сравни.ру».
По страхованию квартир белгородцы могут выбрать несколько вариантов. Первый — «Ренессанс страхование». Страховая сумма — 450 тысяч рублей, стоимость — 3000 рублей. Страховка включает покрытие всех возможных рисков:
А вот террористический акт в набор опций не входит.
Не включён террористический акт в пакет предложения компании «Абсолют страхование». При этом стоимость страховки составляет 3675 рублей.
С домами и дачами всё проще. Практически все страховые компании предлагают такой вариант как покрытие от падения летательных аппаратов и их осколков.
К примеру, в «Зетта Страхование» страховая сумма составляет 50 000 — 1 200 000 рублей. Стоимость страховки — от 700 рублей в год.
В компании «Росгосстрах» также есть опция страховки от падения летательных аппаратов и их осколков. Страховая сумма — 10 000 — 860 000 рублей. Стоимость — от 4 455 рублей в год.
В «РСХБ-Страхование» предлагают страховку за 1800 рублей при страховой сумме от 150 000 до 600 000 рублей. А в компании «Ингосстрах» страховая сумма варьируется в пределах 300 — 500 тысяч рублей от 1200 рублей в год.
Страховку от падения летательных аппаратов предлагает и компания «Макс». Страховая сумма — 30 000 — 3 450 000 рублей. Стоимость в год — от 2300 рублей.
Таким образом, владельцам дач и частных домов застраховать свою недвижимость не представляется сложным. Это можно сделать даже не выходя из дома. А вот собственникам квартир повезло меньше. Но в виду возможного повышения спроса на рынке появятся и предложения.