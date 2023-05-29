В Белгороде продают дом-бункер и дачу с металлическим укрытием

Из объявления следует, что 2/3 стен дома врезаны в грунт, 1/3 крыши - полностью под землёй. Стены сделаны из бетона, а крыша - из железобетонных плит. Также автор объявления указал, что даже с закрытыми окнами воздух в каждой комнате индивидуально и непрерывно обновляется через фильтры. Воздух зимой прогревается, а летом охлаждается.