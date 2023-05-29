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В Белгороде продают дом-бункер и дачу с металлическим укрытием

29 мая 2023, 14:53
Фото: Авито
Информация о продаже недвижимости появилась на сайте объявлений. Дом-бункер продают за 23,5 млн рублей.

В Белгороде на продажу выставили подземный разноуровневый дом-бункер с плоской инверсионный эксплуатируемой кровлей. Стоимость дома оценили в 23,5 млн рублей.

Из объявления следует, что 2/3 стен дома врезаны в грунт, 1/3 крыши - полностью под землёй. Стены сделаны из бетона, а крыша - из железобетонных плит. Также автор объявления указал, что даже с закрытыми окнами воздух в каждой комнате индивидуально и непрерывно обновляется через фильтры. Воздух зимой прогревается, а летом охлаждается.

В доме установлен дровяной камин, автономные скважины и канализация. Дом был построен в 2013 году. Площадь дома составляет 187 кв. м.

Фото: Авито

Кроме того, на сайте объявлений на продажу выставили дачу с бункером в Белгородском районе. Стоимость дачи — 400 тыс. рублей. На участке находится недостроенный дом. Под домом есть металлический бункер: «Что немаловажно в наше время». Площадь участка составляет 40 кв. м.

Фото: Авито
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#Алина Харина#Бункер#Дача#Жилая недвижимость#Общество#Белгородская область
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