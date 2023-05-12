Во сколько обойдётся покупка дачи в Белгороде и районе

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
На 11 мая в Белгороде и районе, судя по поиску на сайте бесплатных объявлений, к продаже предлагали порядка 70 дачных участков. Самый дешёвый вариант находится в Белгороде в садовом товариществе «Котельщик». За дачный дом площадью 20 «квадратов» и участок 5 соток продавец просит 50 тысяч рублей. Среди самых дорогих объектов недвижимости — дом в 30 «квадратов» с коммуникациями на участке 15 соток. Стоимость — 1,6 млн рублей.
В целом, в черте города и радиусе 3-5 км от него на продажу выставили 59 дач. Стоимость стартует от 120 тысяч рублей. Среди преимуществ данной локации — хорошая транспортная развязка, близость к областному центру и асфальтированные подъезды. Из недостатков — небольшое количество зелёных насаждений, что не даёт полностью погрузиться в загородный отдых.
За посёлком Северный в направлении Строителя на продажу выставили 33 объявления о продаже дач. Стоимость стартует от 100 тысяч рублей. Максимальная цена — почти 1 млн рублей. В данном районе уже больше зелёных зон. Также в целом налажено транспортное сообщение.
На Болховце в Белгороде дачу можно купить в районе 350-500 тысяч рублей. Данная локация имеет хорошую транспортную доступность и наличие магазинов.
Практически такая же стоимость дач в посёлке Комсомольский в Белгородском районе. Среди преимуществ — наличие пруда и транспортная развязка — автобус курсирует с интервалом в 30 минут — час.
Немного дороже дачные участки с постройками в Таврово и Никольском. Там стоимость стартует от 280 тысяч рублей, но хорошие варианты можно приобрести за 600-700 тысяч рублей. Однако количество предложений ограничено — на 11 мая их было всего 14.
При покупке дачи, в первую очередь, следует проверить документы, а также убедиться, что их пакет полный. К примеру, у продавца может не быть права собственности на земельный участок. Среди минимального пакета документов: паспорт и правоустанавливающие документы на дачу и землю.
Также важна справка об отсутствии долгов по взносам, если участок в СНТ, ДСК, ведь покупателя может ждать неприятный сюрприз в виде долгов по целевым и членским взносам. Именно с такой ситуацией столкнулся белгородец Андрей. Он рассказал Бел.Ру, что два года назад приобрёл земельный участок с двухэтажным домом под Белгородом. Проблем с оформлением документов не было, однако при первом посещении казначея СНТ выяснилось, что предыдущий хозяин не заплатил порядка 9000 рублей взносов. Также была задолженность по оплате за свет.
Казначей сказала, что несмотря на то, что я новый владелец, выплачивать долг придётся мне за последние три года. Я связался с прошлым хозяином. Долг по взносам он вернул, а вот свет оплачивать отказался. Сказал, что долгов у него не может быть.
Андрей
Проверять важно не только документы на дачу, но и самого продавца. А именно, следует узнать, есть ли у него долги, а также ведутся ли в отношении него судебные разбирательства.
К примеру, наличие у собственника на момент сделки крупных долгов может привести к потере дачного дома, если прежнего хозяина признают банкротом. А ещё нужно убедиться, что в доме нет прописанных людей. Скрытой проблемой могут стать и старые, изношенные коммуникации.
Разумеется, полностью обезопасить себя от проблем сложно, но риски всё же можно снизить.