Во сколько обойдётся покупка дачи в Белгороде и районе

Также важна справка об отсутствии долгов по взносам, если участок в СНТ, ДСК, ведь покупателя может ждать неприятный сюрприз в виде долгов по целевым и членским взносам. Именно с такой ситуацией столкнулся белгородец Андрей. Он рассказал Бел.Ру, что два года назад приобрёл земельный участок с двухэтажным домом под Белгородом. Проблем с оформлением документов не было, однако при первом посещении казначея СНТ выяснилось, что предыдущий хозяин не заплатил порядка 9000 рублей взносов. Также была задолженность по оплате за свет.