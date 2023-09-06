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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Белгородцы продают дома на колёсах

Дом на колёсах, прицеп-дача: белгородцы продают транспорт для быстрого переезда

6 сентября 2023, 16:07
Фото: 1MI
Белгородцы продают дома на колёсах

В Белгороде пользуются популярностью объявления о продаже домов на колёсах

Оказывается, в области достаточно широкий выбор мобильных домов и интересных предложений. Белгородцы все больше предпочитают жить в передвижных домах, чтобы менять обстановку, или спасаются от обстрелов?

Не нравится пейзаж за окном? Переезжаем. Соседи шумные? Тоже переезжаем. В другой город или может страну? Садимся в дом — и поехали. Нет, это не научная фантастика и не виртуальная реальность. Всего лишь дом на колёсах. По Белгородской области можно найти довольно много объявлений о продаже мобильных домов. Белгородцы становятся кочевниками или таким образом спасаются от обстрелов?

На сайтах объявлений достаточно широкий выбор мобильных домов и специально оборудованных прицепов. От самых простых до более передовых моделей. Можно встретить кастенваген Peugeot Boxer 2012 года выпуска за 3,6 миллиона и даже прицеп-дачу Hobby De Luxe Edition 1999 года за 850 тысяч рублей в стиле ретро. Более бюджетный набор предложений тоже имеется. И такой же достаточно обширный.

Покупка дома на колёсах в Белгородской областиПокупка дома на колёсах в Белгородской области
Покупка дома на колёсах в Белгородской областиПокупка дома на колёсах в Белгородской области
Покупка дома на колёсах в Белгородской областиПокупка дома на колёсах в Белгородской области
Покупка дома на колёсах в Белгородской области
Фото: Татьяна Лукащева, скриншоты / Авито, Унибо.ру

Но на некоторые объявления сложно взглянуть без улыбки, удивляясь изобретательности и инженерной смекалке некоторых продавцов мобильных домов, прицепов, вагончиков, беседок и т. д. и т. п.

Покупка дома на колёсах в Белгородской областиПокупка дома на колёсах в Белгородской области
Покупка дома на колёсах в Белгородской областиПокупка дома на колёсах в Белгородской области
Покупка дома на колёсах в Белгородской областиПокупка дома на колёсах в Белгородской области
Покупка дома на колёсах в Белгородской области
Фото: Авито

На самом деле спрос на дома на колёсах стал расти ещё в 2019 году и достиг своего первого пика в период начала пандемии. Действовавшие ограничения и запреты не позволяли свободно путешествовать, а мобильные дома и жилые модули, установленные на автомобили, как раз спасали. Они помогали путешествовать, не нарушая правил самоизоляции. Что касается проблемы выезда за границу — её мобильные дома и жилые модули тоже решили. Они открыли любителям путешествий дополнительные маршруты, но уже по своей стране.

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#Город#Белгородская область#Эксклюзив#Белгород#Внутренний туризм#Авито#Татьяна Лукащева#Пандемия#Дом на колёсах#Обстрелы
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