Дом на колёсах, прицеп-дача: белгородцы продают транспорт для быстрого переезда

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Не нравится пейзаж за окном? Переезжаем. Соседи шумные? Тоже переезжаем. В другой город или может страну? Садимся в дом — и поехали. Нет, это не научная фантастика и не виртуальная реальность. Всего лишь дом на колёсах. По Белгородской области можно найти довольно много объявлений о продаже мобильных домов. Белгородцы становятся кочевниками или таким образом спасаются от обстрелов?
На сайтах объявлений достаточно широкий выбор мобильных домов и специально оборудованных прицепов. От самых простых до более передовых моделей. Можно встретить кастенваген Peugeot Boxer 2012 года выпуска за 3,6 миллиона и даже прицеп-дачу Hobby De Luxe Edition 1999 года за 850 тысяч рублей в стиле ретро. Более бюджетный набор предложений тоже имеется. И такой же достаточно обширный.
Но на некоторые объявления сложно взглянуть без улыбки, удивляясь изобретательности и инженерной смекалке некоторых продавцов мобильных домов, прицепов, вагончиков, беседок и т. д. и т. п.
На самом деле спрос на дома на колёсах стал расти ещё в 2019 году и достиг своего первого пика в период начала пандемии. Действовавшие ограничения и запреты не позволяли свободно путешествовать, а мобильные дома и жилые модули, установленные на автомобили, как раз спасали. Они помогали путешествовать, не нарушая правил самоизоляции. Что касается проблемы выезда за границу — её мобильные дома и жилые модули тоже решили. Они открыли любителям путешествий дополнительные маршруты, но уже по своей стране.