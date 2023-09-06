Дом на колёсах, прицеп-дача: белгородцы продают транспорт для быстрого переезда

На самом деле спрос на дома на колёсах стал расти ещё в 2019 году и достиг своего первого пика в период начала пандемии. Действовавшие ограничения и запреты не позволяли свободно путешествовать, а мобильные дома и жилые модули, установленные на автомобили, как раз спасали. Они помогали путешествовать, не нарушая правил самоизоляции. Что касается проблемы выезда за границу — её мобильные дома и жилые модули тоже решили. Они открыли любителям путешествий дополнительные маршруты, но уже по своей стране.