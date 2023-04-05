В Белгородской области увеличили количество пригородных поездов к дачному сезону

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В Белгородской области в расписание добавили несколько пригородных поездов, которые курсируют в летний период. В регионе увеличили периодичность движения составов из-за начала дачного сезона. Расписание в связи с этим изменилось.
С 3 апреля дополнительный поезд Белгород — Ржава отправляется в 6:30 в будние дни, в выходные дни — в 7:40. Также добавили несколько поездов, следующих по маршруту Белгород — Нежеголь. С 15 апреля они начнут ездить по вторникам, средам, субботам и воскресеньям.
Поезда из Белгорода и Разумного в Томаровку по новому расписанию будут ездить с 17 апреля. Из областного центра поезда назначены на понедельник, вторник и субботу. Поезда из Разумного начнут ездить по понедельникам, четвергам и пятницам. Сезонное расписание в регионе действует до 30 октября.