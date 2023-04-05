В Белгородской области увеличили количество пригородных поездов к дачному сезону

Поезда из Белгорода и Разумного в Томаровку по новому расписанию будут ездить с 17 апреля. Из областного центра поезда назначены на понедельник, вторник и субботу. Поезда из Разумного начнут ездить по понедельникам, четвергам и пятницам. Сезонное расписание в регионе действует до 30 октября.