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В Белгородской области увеличили количество пригородных поездов к дачному сезону

5 апреля 2023, 11:25
С 3 апреля в регионе в расписание добавили несколько поездов, которые курсируют в летний период. Обновлённый график опубликовал областной минтранс.

В Белгородской области в расписание добавили несколько пригородных поездов, которые курсируют в летний период. В регионе увеличили периодичность движения составов из-за начала дачного сезона. Расписание в связи с этим изменилось.

С 3 апреля дополнительный поезд Белгород — Ржава отправляется в 6:30 в будние дни, в выходные дни — в 7:40. Также добавили несколько поездов, следующих по маршруту Белгород — Нежеголь. С 15 апреля они начнут ездить по вторникам, средам, субботам и воскресеньям.

Поезда из Белгорода и Разумного в Томаровку по новому расписанию будут ездить с 17 апреля. Из областного центра поезда назначены на понедельник, вторник и субботу. Поезда из Разумного начнут ездить по понедельникам, четвергам и пятницам. Сезонное расписание в регионе действует до 30 октября.

Фото: минтранс Белгородской области
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#Наталья Корявых#Пригородные поезда#Белгородская область#Белгород#Поезда#Расписание#Ж/д#Дачный сезон#Общество
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