«Никто не знал, что лето будет? » Гладков — о жалобах белгородцев на плохую воду

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Согласно отчёту по теме инцидент-менеджмента, представленного Вячеславу Гладкову, за неделю в правительство поступило 600 обращений от белгородцев. Чаще всего жаловались на плохую воду и на проблемные спортивные детские площадки.
Что касается воды, то всего насчитали 225 обращений — это на 153 больше, чем было ранее. 111 человек пожаловалось на плохое качество воды, 75 — на её отсутствие, а 39 — на плохой напор.
88 обращений поступило из Старого Оскола, 36 — из Белгородского района. Как отметил замгубернатора Константин Полежаев, причина роста числа обращений — начало поливного сезона и, как следствие, снижение давления в системах.
Проблема не новая. Решаем по всем вопросам. В этом году проблем и обращений пока меньше, чем в прошлом. Залповый у нас был выброс некачественной воды, будем держать под контролем.
Константин Полежаев
Также качество воды, по словам Полежаева, ухудшалось из-за ремонтных работ, из-за чего были отключены и перезапущены системы, а также из-за промытия сетей.
Гладков доклад выслушал, после чего задал два вопроса: сколько жалоб было за аналогичный период в том году и есть ли в перечне жалоб поселения, где уже проводились работы по улучшению качества воды в 2021-22 годах? Если да, то почему жалобы продолжаются, если нет, то есть ли планы по исправлению ситуации? Запросил губернатор и подробную информацию о Белгороде и районе.
Если это из года в год проблема, почему мы не заложили в рамках текущего года финансирование? Неправильная оценка рисков была, или какие-то другие причины. Гигантские деньги мы тратим, но у людей складывается другое впечатление. Мало кто вникает в реализацию программ. Все думают только одно — «деньги вкладываются, а воды у меня дома нет» Почему идёт рост числа жалоб? Никто не знал, что лето будет, будут поливать огороды?
Вячеслав Гладков
По итогам обсуждения глава региона попросил подготовить доклад заместителя Полежаева, курирующего тему.