«Никто не знал, что лето будет? » Гладков — о жалобах белгородцев на плохую воду

Гладков доклад выслушал, после чего задал два вопроса: сколько жалоб было за аналогичный период в том году и есть ли в перечне жалоб поселения, где уже проводились работы по улучшению качества воды в 2021-22 годах? Если да, то почему жалобы продолжаются, если нет, то есть ли планы по исправлению ситуации? Запросил губернатор и подробную информацию о Белгороде и районе.