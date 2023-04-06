Белгородцев просят проверить счётчики перед началом поливного сезона

1 мая в регионе открывается сезон полива участков. Если прибора учёта нет, начисление платы за воду произведут по нормативу, если счётчик есть — по его показаниям. Белгородцев просят проверить состояние приборов учёта до начала сезона, сообщили в региональном министерстве ЖКХ.