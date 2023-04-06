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Белгородцев просят проверить счётчики перед началом поливного сезона

6 апреля 2023, 09:21
Фото: 1MI
1 мая в регионе открывается сезон полива участков. Если прибора учёта нет, начисление платы за воду произведут по нормативу, если счётчик есть — по его показаниям. Белгородцев просят проверить состояние приборов учёта до начала сезона, сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

В Белгородской области 1 мая открывается поливной сезон. В связи с этим водоканал и министерство ЖКХ напоминают жителям региона, как рассчитывается плата за услугу по холодному водоснабжению при поливе земельных участков.

Если установлен прибор учёта, то расчёт проходит исходя из его показаний. Белгородцам рекомендуют заранее проверить работоспособность счётчиков, сроки их поверки.

Если прибора учёта нет, то плату за услугу рассчитывают по нормативу исходя из площади участка, не занятого домом и хозпостройками.

В министерстве напомнили, что по закону обязанность оснащения дома приборами учёта и их надлежащая эксплуатация возложена на собственника участка.

Поливной сезон в регионе продлится до конца августа.

С началом лета от белгородцев из микрорайонов ИЖС зачастую поступают жалобы на нехватку воды. В водоканале заявили, что одной из причин проблемы может быть чрезмерный полив.

В минувшем году по участкам белгородцев проводили рейды, чтобы проверить приборы учёта. Нарушений выявили немало. Однако не все белгородцы были согласны с претензиями.

Как белгородцам считают оплату за полив огородов
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