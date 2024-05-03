Ивлеева рассказала о поездке на Донбасс в свой день рождения

Внешний вид блогерши также изменился — она предстала перед аудиторией в скромной водолазке с высоким воротом, без каких-либо украшений. Ивлеева опровергла слухи о том, что кардинальная смена тона её публикаций в социальных сетях связана с тем, что аккаунты ведёт другой человек.