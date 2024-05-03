Ивлеева рассказала о поездке на Донбасс в свой день рождения

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
После длительного перерыва из-за скандала с «голой вечеринкой» Анастасия Ивлеева впервые появилась в видеоинтервью на YouTube-канале блогера и ресторатора Андрея Третьякова.
Осознав резко негативную реакцию общества, она взяла паузу, удалила прежние откровенные посты в соцсетях и начала публиковать патриотический контент.
Внешний вид блогерши также изменился — она предстала перед аудиторией в скромной водолазке с высоким воротом, без каких-либо украшений. Ивлеева опровергла слухи о том, что кардинальная смена тона её публикаций в социальных сетях связана с тем, что аккаунты ведёт другой человек.
Она согласилась, что нарушила морально-этические нормы при проведении скандальной вечеринки. Однако, по её мнению, последовавший уровень ненависти, негатива и обвинений в её адрес оказался чрезмерным и далеко вышел за рамки добра и зла.
Анастасия рассказала, что во время длительного перерыва от публичной активности она решила провести свой 33-й день рождения 8 марта не в столичных городах, а инкогнито отправилась в Донбасс и побывала на линии соприкосновения.
Я не стала это афишировать. Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. И, во-вторых, для меня это довольно интимный момент… Проехала несколько городов.
Анастасия Ивлеева