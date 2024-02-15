Поплавская, Цыганова и казаки против реабилитации Киркорова

Между тем, вряд ли такие оценки визита Киркорова в Горловку остановят процесс очищения образа певца. Во всяком случае, об этом можно судить по позитивным высказываниям некоторых представителей власти. Например, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова так прокомментировала поездку певца в Горловку: «Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь». В общем, теперь Киркоров вошел в «ту дверь», и, вероятно, скоро возобновит свою концертную и телевизионную деятельность. Хотя такая перспектива и очень не нравится его критикам, например, Вике Цыгановой: «Многие… хотят остановить время, повернуть его вспять. Чтобы у нас были те же герои, те же чудики, которые трясли гениталиями, и чтобы все это было как можно откровеннее».