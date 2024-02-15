Поплавская, Цыганова и казаки против реабилитации Киркорова

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Очевидно, что этот шаг был согласован с властями, потому что просто так, самоходом попасть в прифронтовой город проблематично, а уж в больницу к раненым солдатам — так и вообще невозможно. Вместе с тем, далеко не все коллеги Киркорова положительно оценили этот благородный поступок знаменитости.
Напомним, что на Западе давно сложилась практика отмены знаменитостей, когда крупные кинокомпании, рекламные агентства и телеканалы прекращают любое общение с ними, аннулируют награды и номинации, ставят в «стоп-лист». Причина — социальные или правовые прегрешения селебрити. В России такие отмены начались после объявления о спецоперации на Украине в феврале 2022 года. В проведении концертов в российских регионах отказывали, в основном, музыкантам, не поддержавшим СВО. Такие ситуации происходят регулярно, например, в конце прошлого месяца в Перми не состоялось выступление группы «Несчастный случай», лидер которой Алексей Кортнев критиковал СВО и даже на какое-то время переехал из России в Грузию. По таким же мотивам срывались концерты «Ночных Снайперов», «Басты», «Мумий Тролля» и других коллективов.
Однако в конце прошлого и начале этого года практика отмены известных музыкантов заметно расширилась. Под неё попали участники «голой» вечеринки в столичном клубе «Мутабор», организованной блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой, и даже Кристина Орбакайте, не имеющая к этому скандалу ни малейшего отношения. Насколько можно судить, Орбакайте отменили из-за того, что она постоянно проживает в США. Кстати, после отказа в приглашении к участию в новогодних корпоративах крупных отечественных компаний, «чистки» телепрограмм с его участием и отмены концертов Филипп Киркоров, как сообщали СМИ, тоже уехал в США. Однако затем вернулся и вскоре отбыл в Донбасс. Как полагают многие наблюдатели — для очистки репутации после «голой» вечеринки.
Сообщалось, что певец привез подарки раненым, а также компьютеры и оргтехнику для детского центра, а также выступил в городской больнице, где лечатся солдаты. Там он спел несколько своих популярных песен, поблагодарил военных за «ощущение тыла» и пообещал, что «никуда не уедет». Кроме того, он сообщил о своей готовности «пойти в колготках на передовую ради сохранения мира».
Напомним, «извинялся» Киркоров и в Белгородской области. Так, от артиста крупную сумму в 5 млн рублей получила НКО «Синяя птица», которая занимается помощью семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.
Вполне можно понять желание музыканта забыть, как страшный сон, вечеринку, на которую он попал, «перепутав дверь», и вернуться к нормальной жизни, только это его стремление и выбранный им путь (весьма вероятно, подсказанный артисту его высокопоставленными поклонниками и друзьями во власти) очень не понравились некоторым его коллегам по цеху, которые не стеснялись в выражениях.
Так, Яна Поплавская в своих соцсетях опубликовала фотографию, где «король» на одном из своих выступлений ползет по распятию и сопроводила её таким текстом:
«Надо ли жалеть артиста в перьях, который десятилетиями вытворял всё, что хотел, считая себя избранным? Того, кто полгода совал нам под нос свою перешитую зад**цу, кто безнаказанно калечит охранников, ползал по кресту, а с этим крестом, с иконами и молитвами ребята идут на штурм! Того, чьё состояние исчисляется миллионами долларов? Вы боитесь, что он умрёт с голоду? Ну организуйте фонд спасения Киркорова и отчисляйте туда средства от своих концертов. Не надо делать этого за счёт россиян, на которых он плевать хотел, сидя на кресте. Мы не имеем права переживать за судьбу лицедеев, блистающих своими задницами на голых вечеринках, пока продолжается СВО».
В свою очередь певица Вика Цыганова в разговоре с Бел.Ру была в немалой степени удивлена поездкой Киркорова в Донбасс.
«Для меня это был шок. Я даже подумать не могла, что Киркоров — такая отлаженная машина по мимикрии. Потерять человеческое достоинство, сказать, что раненые бойцы — это его тыл, значит, он где-то воюет. Где он воюет, на каких сатанинских вечеринках, в каких клубах он воюет? И чем он воюет, своей силиконовой задницей? Может, те, кто устроил эту поездку, говорят тем самым, что такие чудики нам нужны? Нам не нужны, думаю, тем ребятам, которые воюют за Русь Святую, за наши традиционные ценности, за наши смыслы, им тоже такие чудики не нужны. Если власти хотят опереться на чудиков, которые показывают гениталии, играя в какой-то „пинг-понг“, это точно не нужно. Народу это не нужно. И воину на передовой не нужно. Это полностью дискредитирует власть и ту политику, которая проводится в СМИ, это беда. Мне жаль этих ребят, которые увидели это все. А те, кто пробует это оправдать, стыд им и позор!»
Не всем понравилось выступление Киркорова перед ранеными и в самом Донбассе. Так, в СМИ было опубликовано видеообращение «казаков ДНР», которые выступили против приезда певца в регион. В своем видеообращении они заявили, что «в то время, пока наши бойцы на передовой борются с нацизмом и сатанизмом», знаменитый артист «участвует в различных сомнительных вечеринках». «Требуем отмены концертов Киркорова в „ДНР“, — говорится в обращении.
Между тем, вряд ли такие оценки визита Киркорова в Горловку остановят процесс очищения образа певца. Во всяком случае, об этом можно судить по позитивным высказываниям некоторых представителей власти. Например, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова так прокомментировала поездку певца в Горловку: «Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь». В общем, теперь Киркоров вошел в «ту дверь», и, вероятно, скоро возобновит свою концертную и телевизионную деятельность. Хотя такая перспектива и очень не нравится его критикам, например, Вике Цыгановой: «Многие… хотят остановить время, повернуть его вспять. Чтобы у нас были те же герои, те же чудики, которые трясли гениталиями, и чтобы все это было как можно откровеннее».