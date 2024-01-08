Киркоров спешит на помощь, а белгородцев будят взрывы: как завершились выходные

Рано утром белгородцев взволновали звуки взрывов, раздающиеся в небе над городом. Но главной темой дня стали даже не они, а Филипп Киркоров. Артист заявил о своей готовности перевести деньги пострадавшим 30 декабря жителям Белгорода.

Сюжет Эксклюзив