Киркоров спешит на помощь, а белгородцев будят взрывы: как завершились выходные

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Звуки взрывов разбудили и встревожили жителей Белгорода утром 8 января. Работали ВС РФ: в Харькове произошла череда взрывов. Информацию об этом сообщили украинские СМИ, позже её подтвердили российские военкоры.
Также в 7 часов над Белгородской областью сбили украинскую зенитную ракету С-200, которую переоборудовали для ударов по наземным целям. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Сегодня в своих соцсетях народный артист РФ Филипп Киркоров осудил обстрел ВСУ Белгорода 30 декабря и пообещал направить свой гонорар пострадавшим в тот день белгородцам.
Принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода.
Филипп Киркоров
В конце 2023 года Киркоров попал в скандал из-за участия в так называемой «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Артист позже записал видео с извинениями.
Сегодня вечером РСЧС сообщило об обстреле Шебекино в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что пострадавших нет.
Часть снарядов легла на территории промышленной зоны. Оперативные и аварийные службы проводят осмотр на предмет разрушений.
Вячеслав Гладков