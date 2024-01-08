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Киркоров спешит на помощь, а белгородцев будят взрывы: как завершились выходные

Киркоров спешит на помощь, а белгородцев будят взрывы: как завершились выходные

8 января 2024, 16:00
Фото: Руслан Рощупкин / пресс-служба Филиппа Киркорова
Рано утром белгородцев взволновали звуки взрывов, раздающиеся в небе над городом. Но главной темой дня стали даже не они, а Филипп Киркоров. Артист заявил о своей готовности перевести деньги пострадавшим 30 декабря жителям Белгорода.

Громкие звуки рано утром

Звуки взрывов разбудили и встревожили жителей Белгорода утром 8 января. Работали ВС РФ: в Харькове произошла череда взрывов. Информацию об этом сообщили украинские СМИ, позже её подтвердили российские военкоры.

Также в 7 часов над Белгородской областью сбили украинскую зенитную ракету С-200, которую переоборудовали для ударов по наземным целям. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Утром в выходной жителей Белгорода разбудил грохот в небе
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Киркоров готов пожертвовать деньги жителям Белгорода

Сегодня в своих соцсетях народный артист РФ Филипп Киркоров осудил обстрел ВСУ Белгорода 30 декабря и пообещал направить свой гонорар пострадавшим в тот день белгородцам.

Принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода.
Филипп Киркоров

В конце 2023 года Киркоров попал в скандал из-за участия в так называемой «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Артист позже записал видео с извинениями.

Киркоров пообещал отдать свой гонорар пострадавшим из-за атаки ВСУ жителям Белгорода
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Шебекино под огнём

Сегодня вечером РСЧС сообщило об обстреле Шебекино в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что пострадавших нет.

Часть снарядов легла на территории промышленной зоны. Оперативные и аварийные службы проводят осмотр на предмет разрушений.
Вячеслав Гладков
Гладков рассказал об обстреле Шебекино в Белгородской области
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#Белгородская область#Шебекино#Скандал#Эксклюзив#Министерство обороны#Филипп киркоров#Белгород#Взрывы#ВС РФ#Артем Черненко#РСЧС#Террористическая атака
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