С аэропорта — на кладбище: общественный транспорт Белгорода «восстанавливает» режим

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Одно из главных изменений маршрутной сети —новые маршруты к Юго-Западному кладбищу. Так, до мест захоронений будут ходить автобусы № 52 и 58. Всего к кладбищу можно будет добраться из трёх точек города: аэропорта, железнодорожного вокзала и с Харьковской горы на 229 автобусе.
Что касается этого направления, то к Юго-Западным микрорайонам 2.1, 2.2 и 2.4/2.5 запустят ещё шесть маршрутов. Они будут доставлять жителей к железнодорожному вокзалу и аэропорту. Курсировать будут автобусы № 51, 52, 53, 54, 57, 58.
Ещё из нового: начал работу новый маршрут № 137 «Энергомаш — сады „Смородинка“ — село Шагаровка». Данный путь организовали для подвоза пассажиров к дачным и садово-огородным участкам Тавровского сельского поселения, микрорайонам Таврово 6 и 7, а также в село Шагаровка.
Также для удобства пассажиров разделили маршрут № 223 на два: на № 223, который будет обслуживать жителей микрорайона Пушкарное-78, и на № 224, который будет обслуживать микрорайон Драгунское-75.
На 21 маршруте изменён путь следования. Речь идёт о маршрутах: № 2, 18, 21, 52, 53, 54, 101, 106, 111, 113, 117, 117У, 117Т, 120, 130, 144, 172, 241, 223И, 227, 234.
На 16 маршрутах будет увеличено количество транспортных средств: № 2, 10, 37, 50, 111С, 111У, 117У, 114, 115, 172, 130, 209, 214, 237, 48, 135.
Подробности можно изучить на интерактивной карте. Напомним, что самые кардинальные изменения ждут маршрут № 120: он теперь ходит не по Богдана Хмельницкого, а по Попова, Ватутина и Губкина.
На маршрутах № 2 и 102 будет увеличен класс автобусов.
Кроме того, в 2024 году будет задействовано ещё 14 новых остановок.
Стоит отметить, что в Белгороде после обстрелов изменили число автобусных рейсов — в меньшую сторону. Сделали это из-за того, что 2 января снаряд пробил крышу автобуса. Одна из его пассажирок получила ранение руки.