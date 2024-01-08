С аэропорта — на кладбище: общественный транспорт Белгорода «восстанавливает» режим

Одно из главных изменений маршрутной сети —новые маршруты к Юго-Западному кладбищу. Так, до мест захоронений будут ходить автобусы № 52 и 58. Всего к кладбищу можно будет добраться из трёх точек города: аэропорта, железнодорожного вокзала и с Харьковской горы на 229 автобусе.