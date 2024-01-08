Гладков рассказал об обстреле Шебекино в Белгородской области

Последний раз Шебекино попадало под обстрел 5 января: пострадал охранник одного из местных предприятий. Также сегодня утром Минобороны сообщило о сбитии ракеты С-200 над территорией Белгородской области. В то же время в Валуйском горокруге была объявлена ракетная опасность.