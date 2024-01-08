Гладков рассказал об обстреле Шебекино в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
По данным губернатора, часть снарядов легла на территории промышленной зоны. Схожую информацию ранее сообщали местные жители. Они также публиковали видео с сиреной и сообщали о ряде «прилётов».
Оперативные и аварийные службы проводят осмотр на предмет разрушений.
Вячеслав Гладков
Последний раз Шебекино попадало под обстрел 5 января: пострадал охранник одного из местных предприятий. Также сегодня утром Минобороны сообщило о сбитии ракеты С-200 над территорией Белгородской области. В то же время в Валуйском горокруге была объявлена ракетная опасность.