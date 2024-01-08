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Published Сегодня, 14:14

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Updated Сегодня, 14:16

Архивное фото

Гладков рассказал об обстреле Шебекино в Белгородской области

8 января 2024, 14:14
Фото: 1MI
Архивное фото
Сегодня вечером РСЧС сообщило об обстреле Шебекино в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что пострадавших нет.
Сюжет
Обстрел

По данным губернатора, часть снарядов легла на территории промышленной зоны. Схожую информацию ранее сообщали местные жители. Они также публиковали видео с сиреной и сообщали о ряде «прилётов».

Оперативные и аварийные службы проводят осмотр на предмет разрушений.
Вячеслав Гладков

Последний раз Шебекино попадало под обстрел 5 января: пострадал охранник одного из местных предприятий. Также сегодня утром Минобороны сообщило о сбитии ракеты С-200 над территорией Белгородской области. В то же время в Валуйском горокруге была объявлена ракетная опасность.

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#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Промышленная зона#Шебекинский горокруг#Артем Черненко#РСЧС#Оперативные службы
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