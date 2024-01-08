Утром в выходной жителей Белгорода разбудил грохот в небе

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Громкие звуки, похожие на серию отдалённых взрывов, раздавались сегодня в Белгороде примерно в 8 часов. Читатели сообщали о минимум четырёх случаях: их было слышно как в центре, так и на Харгоре.
По данным Бел.Ру, громкие звуки связаны с работой ВС РФ. В то же время в Харькове произошла череда взрывов — информацию передают местные СМИ. Её подтверждают российские военкоры: по их данным, воздушная тревога звучит во всех подконтрольных Киеву областях.
Также в 7 часов над Белгородской областью сбили украинскую зенитную ракету С-200, которую переоборудовали для ударов по наземным целям. Об этом сообщили в Минобороны.