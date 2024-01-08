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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Рисунок нейросети

Утром в выходной жителей Белгорода разбудил грохот в небе

8 января 2024, 05:42
Фото: Midjourney
Рисунок нейросети
Звуки взрывов разбудили и встревожили жителей Белгорода утром 8 января. По данным Бел.Ру, грохот связан с работой ВС РФ.
Сюжет
Харьков

Громкие звуки, похожие на серию отдалённых взрывов, раздавались сегодня в Белгороде примерно в 8 часов. Читатели сообщали о минимум четырёх случаях: их было слышно как в центре, так и на Харгоре.

По данным Бел.Ру, громкие звуки связаны с работой ВС РФ. В то же время в Харькове произошла череда взрывов — информацию передают местные СМИ. Её подтверждают российские военкоры: по их данным, воздушная тревога звучит во всех подконтрольных Киеву областях.

Также в 7 часов над Белгородской областью сбили украинскую зенитную ракету С-200, которую переоборудовали для ударов по наземным целям. Об этом сообщили в Минобороны.

В Белгороде взрывы: объявлена ракетная опасность
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#Белгородская область#Происшествия#Украина#Харьков#Белгород#Минобороны#Взрывы#Воздушная тревога#ВС РФ#Артем Черненко
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