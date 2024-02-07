После вечеринки Ивлеевой выступления Лолиты начинают отменять по всей России

Лолиту «вырезали» даже из отснятых задолго до Нового года праздничных передач, а программы на ТВ, где она была ведущей, сократили ее эфирное время до минимума. Сама звезда признается, что на вечеринку согласилась прийти только потому, что изначально мероприятие должно было проходить в формате выставки — это ввело в заблуждение ее и других приглашенных.