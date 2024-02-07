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Published Сегодня, 17:54

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Updated Сегодня, 17:55

После вечеринки Ивлеевой выступления Лолиты начинают отменять по всей России

После вечеринки Ивлеевой выступления Лолиты начинают отменять по всей России

7 февраля 2024, 17:54
Фото: vk.com/lolitasu
Певица Лолита Милявская имела высокую востребованность на новогодних телевизионных выступлениях, корпоративах и собственных концертах, однако после организованной Анастасией Ивлеевой «голой» вечеринки в столичном клубе «Мутабор» последовала массовая отмена мероприятий с ее участием.

Как пишет newia.ru, после того как Лолита засветилась в многочисленных видео со скандальной вечеринки в провокационном образе, новости об отмене концертов от их организаторов не заставили себя ждать. Концерты не смогли состояться в ряде городов Подмосковья — Королеве, Подольске, Серпухове, Люберцах и в других городах. Также были отменены выступления в рамках запланированного на 2024 год тура по Уралу и Сибири — в Томске, Екатеринбурге, Иркутске.

Кроме того, концерт артистки в Тюмени был отменен после обращения представителей общественного движения «Зов народа» к местному губернатору.

Лолиту «вырезали» даже из отснятых задолго до Нового года праздничных передач, а программы на ТВ, где она была ведущей, сократили ее эфирное время до минимума. Сама звезда признается, что на вечеринку согласилась прийти только потому, что изначально мероприятие должно было проходить в формате выставки — это ввело в заблуждение ее и других приглашенных.

#Концерты#Знаменитости#Все материалы авторов
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