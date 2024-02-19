Настя Ивлеева перестала посещать светские мероприятия после вечеринки в «Мутаборе»

Около двух месяцев назад в ночном клубе «Мутабор» Настя Ивлеева организовала скандальную вечеринку, после которой почти на каждого из ее гостей ополчилась общественность. Из-за пострадавшей репутации у звезд отменяли концерты и выступления на телевидении. Осуждали также и саму Ивлееву.

Как сообщает newia.ru, Shot удалось выяснить, почему блогерша сейчас ведет достаточно закрытую жизнь. На данный момент Настя временно не посещает светские мероприятия, проводя много времени в своем подмосковном особняке. В Москву звезда выезжает очень редко и исключительно по делам. Однако не так давно блогершу и ее парня Бориса Махмурова заметили рядом с автофастфудом, где пара закупилась на 1,4 тысячи рублей. Shot располагает информацией о расторжении со знаменитостью всех рекламных контрактов. Помимо этого, Настю исключили из актерского каста двух сериалов и одной полнометражной кинокартины. Также стоит отметить, что налоговая инспекция подозревает блогершу в неуплате налогов на 137 миллионов рублей, и сейчас Ивлеева работает над урегулированием данной проблемы. Когда эпопея с ФНС завершится, звезда может вновь вернуться к привычной для нее светской жизни.