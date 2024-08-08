Знаменитости

Настя Ивлеева перестала посещать светские мероприятия после вечеринки в «Мутаборе»

Около двух месяцев назад в ночном клубе «Мутабор» Настя Ивлеева организовала скандальную вечеринку, после которой почти на каждого из ее гостей ополчилась общественность. Из-за пострадавшей репутации у звезд отменяли концерты и выступления на телевидении. Осуждали также и саму Ивлееву.