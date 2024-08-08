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2024
Звездные женихи: кто из знаменитостей еще не связал себя узами брака
Самые перспективные кавалеры этого года — мужчины, чье материальное положение давно позволяет им жениться, но они не торопятся под венец, — кто они?
8 августа, 18:17
Скандально известный белгородский блогер Лена Миро умерла в США?
Лена Миро попала в США в ДТП, впала в кому и умерла, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на анонимный Telegram-канал. Информация официально не подтверждена.
24 апреля, 09:25
Пригожин не будет масштабно отмечать свой день рождения из-за Белгорода
Продюсер Иосиф Пригожин решил отметить свой юбилей скромно. По его словам, повлияли на его решение трагедии, произошедшие в Москве и Белгороде, сообщает «Газета.ru».
2 апреля, 14:37
Киркоров, пожертвовавший белгородцам деньги, за 2023 год заработал рекордную сумму
Рекордную прибыль получил не только Филипп Киркоров, но и Полина Гагарина. Ещё две знаменитости, наоборот, ушли в минус, сообщает newia.ru.
2 апреля, 13:14
Известная группа, чей концерт ранее отменили, перевела деньги на помощь белгородцам
150 тыс. рублей пострадавшим жителям региона перевела рэп-рок-группа Anacondaz. Деньги перечислили «Святому Белогорью против детского рака».
26 марта, 07:44
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своем пристрастии к алкоголю
15 марта, 19:23
Из «Великолепного» в XXI век: какого образа придерживаются актрисы сериала в жизни
Сериал «Великолепный век» не так давно был на пике популярности, и даже сейчас многие поклонники турецкой саги следят за жизнью актеров в социальных сетях, невольно сравнивая их с экранными персонажами.
26 февраля, 15:08
Настя Ивлеева перестала посещать светские мероприятия после вечеринки в «Мутаборе»
Около двух месяцев назад в ночном клубе «Мутабор» Настя Ивлеева организовала скандальную вечеринку, после которой почти на каждого из ее гостей ополчилась общественность. Из-за пострадавшей репутации у звезд отменяли концерты и выступления на телевидении. Осуждали также и саму Ивлееву.
19 февраля, 18:47
Дана Борисова оказалась в больнице из-за применения экстремального способа похудения
Телеведущая Дана Борисова снова оказалась в стационаре. Потерявшей сознание женщине вызвала скорую ее дочь. Прибывшие врачи в экстренном порядке госпитализировали пострадавшую. Борисова призналась, что испытывала новый метод избавления от лишних килограммов.
15 февраля, 17:26
После вечеринки Ивлеевой выступления Лолиты начинают отменять по всей России
Певица Лолита Милявская имела высокую востребованность на новогодних телевизионных выступлениях, корпоративах и собственных концертах, однако после организованной Анастасией Ивлеевой «голой» вечеринки в столичном клубе «Мутабор» последовала массовая отмена мероприятий с ее участием.
7 февраля, 17:54
2023
Пострадавшие от обстрела и поддержка от звёзд: итоги дня по-белгородски
18 июля 2023, 15:30
Стримерша Карина, Швед и Последний император: топ-10 известных белгородцев
9 февраля 2023, 12:24
2022
Юрий Шатунов и другие звёзды, умершие в 2022 году: что произошло
5 июля 2022, 13:06

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