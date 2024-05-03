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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Заморозки

Белгородцев предупредили об опасном агрометеорологическом явлении

3 мая 2024, 13:01
Фото: 1MI
Заморозки

В Белгородскую область придут ночные заморозки

Температура воздуха местами опустится до -3 °С. Осадков не ожидается. Прогноз опубликовали на сайте регионального МЧС.
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Погода

В субботу, 4 мая, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью и днём без осадков. Ветер северный будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Ночью и утром на территории региона ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до -3 °С. Из-за ухудшения погоды возможно неблагоприятное воздействие температуры на сельхозкультуры, в том числе их гибель.

В среднем температура воздуха в регионе в тёмное время суток будет варьироваться от 0 до +2 °С. Днём потеплеет до +10…+15 °С.

В Белгороде ожидается от 0 °С до +2 °С ночью и от +12 °С до +14 °С днём.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Температура#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Заморозки#Белгород
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