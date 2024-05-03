Белгородцев предупредили об опасном агрометеорологическом явлении

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В субботу, 4 мая, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью и днём без осадков. Ветер северный будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
Ночью и утром на территории региона ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до -3 °С. Из-за ухудшения погоды возможно неблагоприятное воздействие температуры на сельхозкультуры, в том числе их гибель.
В среднем температура воздуха в регионе в тёмное время суток будет варьироваться от 0 до +2 °С. Днём потеплеет до +10…+15 °С.
В Белгороде ожидается от 0 °С до +2 °С ночью и от +12 °С до +14 °С днём.