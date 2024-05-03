Белгородец оформил на женщину микрокредиты, воспользовавшись её данными с «Госуслуг»

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В сентябре прошлого года житель Красногвардейского района завладел учётной записью женщины на портале «Госуслуги». У него был доступ к её документам, в том числе к паспорту, СНИЛС и ИНН.
От имени потерпевшей злоумышленник заключил договоры займов в различных микрокредитных организациях на сумму более 34 тыс. рублей. Денежные средства потратил на свои нужды.
Красногвардейский районный суд признал местного жителя виновным по статьям за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ), за мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ). Суд учёл мнение гособвинителя и назначил белгородцу наказание в виде исправительных работ на год и восемь месяцев.
Приговор вступил в законную силу.