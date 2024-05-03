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Мошенник

Белгородец оформил на женщину микрокредиты, воспользовавшись её данными с «Госуслуг»

3 мая 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney
Мошенник

Белгородец с помощью «Госуслуг» оформил микрокредиты на женщину

Общая сумма займа составила более 34 тыс. рублей. Суд приговорил злоумышленника к исправительным работам, сообщает областная прокуратура.

В сентябре прошлого года житель Красногвардейского района завладел учётной записью женщины на портале «Госуслуги». У него был доступ к её документам, в том числе к паспорту, СНИЛС и ИНН.

От имени потерпевшей злоумышленник заключил договоры займов в различных микрокредитных организациях на сумму более 34 тыс. рублей. Денежные средства потратил на свои нужды.

Красногвардейский районный суд признал местного жителя виновным по статьям за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ), за мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ). Суд учёл мнение гособвинителя и назначил белгородцу наказание в виде исправительных работ на год и восемь месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Прокуратура#Госуслуги#Красногвардейский район#Новости Белгорода#Белгород#Микрокредит
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