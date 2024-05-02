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Железная дорога

Поезд Белгород — Москва задержался в пути на фоне новостей об атаках БПЛА

2 мая 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney
Железная дорога
Движение ж/д транспорта приостановили из-за нарушения энергоснабжения. В настоящий момент работа поездов восстановлена. Об этом рассказала пресс-служба Московской железной дороги РИА «Новости».

Ночью 2 мая в Курской и Орловской областях из-за нарушения энергоснабжения на одной из подстанций было задержано движение поездов.

Сейчас движение ж/д транспорта осуществляется по графику. Ночью было задержано движение поездов № 98 Курск — Орёл и № 72 Белгород — Москва.

Напомним, что два района Орловской области оказались под атакой ВСУ. Во время обезвреживания дронов были повреждены объекты энергоинфраструктуры. Также в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи в посёлке Поныри Курской области.

Из-за атаки беспилотников ВСУ на время остались без света два района
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#Алина Харина#Общество#Курская область#Новости Белгорода#Поезда#Задержка#Орловская область#Белгород#БПЛА
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