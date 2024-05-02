Поезд Белгород — Москва задержался в пути на фоне новостей об атаках БПЛА

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Ночью 2 мая в Курской и Орловской областях из-за нарушения энергоснабжения на одной из подстанций было задержано движение поездов.
Сейчас движение ж/д транспорта осуществляется по графику. Ночью было задержано движение поездов № 98 Курск — Орёл и № 72 Белгород — Москва.
Напомним, что два района Орловской области оказались под атакой ВСУ. Во время обезвреживания дронов были повреждены объекты энергоинфраструктуры. Также в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи в посёлке Поныри Курской области.