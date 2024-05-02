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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Парковки

Парковки на несколько дней в Белгороде снова станут бесплатными

2 мая 2024, 12:13
Фото: 1MI
Парковки
Бесплатно парковки будут работать с 9 по 12 мая. Речь идёт о парковках вдоль улично-дорожной сети, плоскостные продолжат работать в штатном режиме. Об этом сообщили в мэрии Белгорода.

В праздничные выходные, с 9 по 12 мая, парковки в областном центре будут бесплатными. Уточняется, что речь идёт о парковках вдоль улично-дорожной сети. Что касается плоскостных парковок, то они продолжат работать в штатном режиме.

Напомним, что аналогичные правила действовали и в период майских праздников с 28 апреля по 1 мая.

Ранее прокуратура сделала замечание мэру Белгорода из-за парковок для инвалидов. Во время проверки выяснилось, что возле нескольких учреждений здравоохранения в городе отсутствуют парковочные места для людей с ОВЗ. Также есть места, где парковки предусмотрены, но соответствующая разметка не нанесена.

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#Алина Харина#Город#Майские праздники#Новости Белгорода#Парковки#Белгород
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