Парковки на несколько дней в Белгороде снова станут бесплатными

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В праздничные выходные, с 9 по 12 мая, парковки в областном центре будут бесплатными. Уточняется, что речь идёт о парковках вдоль улично-дорожной сети. Что касается плоскостных парковок, то они продолжат работать в штатном режиме.
Напомним, что аналогичные правила действовали и в период майских праздников с 28 апреля по 1 мая.
Ранее прокуратура сделала замечание мэру Белгорода из-за парковок для инвалидов. Во время проверки выяснилось, что возле нескольких учреждений здравоохранения в городе отсутствуют парковочные места для людей с ОВЗ. Также есть места, где парковки предусмотрены, но соответствующая разметка не нанесена.