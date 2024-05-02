Парковки на несколько дней в Белгороде снова станут бесплатными

Ранее прокуратура сделала замечание мэру Белгорода из-за парковок для инвалидов. Во время проверки выяснилось, что возле нескольких учреждений здравоохранения в городе отсутствуют парковочные места для людей с ОВЗ. Также есть места, где парковки предусмотрены, но соответствующая разметка не нанесена.