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Published Сегодня, 14:09

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Парковка для инвалидов

Прокуратура сделала замечание мэру Белгорода из-за парковок для инвалидов

16 апреля 2024, 14:09
Фото: 1MI
Парковка для инвалидов
Возле нескольких учреждений здравоохранения в городе отсутствуют парковочные места для инвалидов. В некоторых местах не нанесена соответствующая разметка, сообщает областная прокуратура.

Во время проверки прокуратура Белгорода установила, что возле ряда учреждений здравоохранения в областном центре отсутствуют парковочные места для инвалидов. В некоторых местах, где они предусмотрены, не нанесена соответствующая разметка.

В целях устранения нарушений прокурор Белгорода внёс представление главе администрации областного центра.

Напомним, что в феврале возле онкобольницы в Белгороде не разъехались машины из-за отсутствия парковки. Один из водителей отказался сдавать назад, стоя на своей полосе, другие машины заняли его полосу, чтобы объехать припаркованные возле больницы машины. В мэрии посоветовали местным жителям при посещении поликлиники ставить авто в других местах.

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#Алина Харина#Город#Общество#Прокуратура#Новости Белгорода#Парковки#Белгород
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