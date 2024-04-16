Прокуратура сделала замечание мэру Белгорода из-за парковок для инвалидов

Напомним, что в феврале возле онкобольницы в Белгороде не разъехались машины из-за отсутствия парковки. Один из водителей отказался сдавать назад, стоя на своей полосе, другие машины заняли его полосу, чтобы объехать припаркованные возле больницы машины. В мэрии посоветовали местным жителям при посещении поликлиники ставить авто в других местах.