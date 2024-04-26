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Published Сегодня, 09:42

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Парковка

Парковки в Белгороде несколько дней будут бесплатными

26 апреля 2024, 09:42
Фото: Изображение Midjourney
Парковка
Бесплатно можно будет оставить машину в период майских праздников. При этом плоскостные парковки продолжат работать в прежнем режиме, сообщили в Белгородском парковочном пространстве.

В праздничные выходные и нерабочие дни 29, 30 апреля, 1, 9 и 10 мая городские парковки будут работать бесплатно.

Отмечается, что плоскостные парковки продолжат работу в штатном режиме.

Недавно мэр Валентин Демидов сообщил, что сейчас прорабатывается альтернативный вариант размещения автомобилей на плоскостных парковках. На вопрос о том, когда можно будет спрятать машину, власти отвечали, что, когда механизм выделения мест (компенсации) будет утверждён, тогда информацию сообщат горожанам.

Также после обстрелов Белгорода жители города столкнулись с повышением цен на парковку. По сообщениям белгородцев, некоторые паркинги подняли стоимость суточной стоянки со 150 до 300 рублей.

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