Парковки в Белгороде несколько дней будут бесплатными

Недавно мэр Валентин Демидов сообщил, что сейчас прорабатывается альтернативный вариант размещения автомобилей на плоскостных парковках. На вопрос о том, когда можно будет спрятать машину, власти отвечали, что, когда механизм выделения мест (компенсации) будет утверждён, тогда информацию сообщат горожанам.