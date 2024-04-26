Парковки в Белгороде несколько дней будут бесплатными

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
В праздничные выходные и нерабочие дни 29, 30 апреля, 1, 9 и 10 мая городские парковки будут работать бесплатно.
Отмечается, что плоскостные парковки продолжат работу в штатном режиме.
Недавно мэр Валентин Демидов сообщил, что сейчас прорабатывается альтернативный вариант размещения автомобилей на плоскостных парковках. На вопрос о том, когда можно будет спрятать машину, власти отвечали, что, когда механизм выделения мест (компенсации) будет утверждён, тогда информацию сообщат горожанам.
Также после обстрелов Белгорода жители города столкнулись с повышением цен на парковку. По сообщениям белгородцев, некоторые паркинги подняли стоимость суточной стоянки со 150 до 300 рублей.