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Суд

Суд удовлетворил иск мэрии Воронежа к фирме из Белгорода «Городские парковки»

26 апреля 2024, 08:27
Фото: 1MI
Суд
Спор возник из-за нарушения условий концессионного соглашения. Но решение суда можно обжаловать.
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Суд

Согласно картотеке судебных дел, мэрия Воронежа обратилась в суд с иском к ООО «Городские парковки». Администрация попросила взыскать 1,7 млн рублей неустойки, начисленной за выявленные нарушения условий концессионного соглашения по созданию и эксплуатации системы управления платными городскими парковками на территории столицы Черноземья.

Изучив материалы дела, суд иск удовлетворил и решил взыскать с компании «Городские парковки» 1,7 млн рублей неустойки, а также 30 тысяч рублей в доход федерального бюджета госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

В 2022 году мэрия Воронежа также обращалась в суд с иском к компании «Городские парковки» для взыскания 577,15 тыс. рублей. Тогда в мэрии «Абирегу» пояснили, что планируют взыскать неустойку по двум эпизодам нарушения концессионного соглашения в части санитарного содержания парковочных мест.

Для справки: согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирма «Городские парковки» зарегистрирована в Белгороде в 2013 году и занимается деятельностью стоянок для транспортных средств. Руководитель — Оксана Буравлева. По итогам 2023 года чистая прибыль организации составила 60 млн рублей.

Учредителем фирмы является компания «Городские технологии», которая принадлежит АО «Цифровые платформы и решения умного города» (74,90% доли в УК), Фёдору Жерновому (25%) и АО «РИР» (0,10%).

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