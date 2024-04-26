Суд удовлетворил иск мэрии Воронежа к фирме из Белгорода «Городские парковки»

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Согласно картотеке судебных дел, мэрия Воронежа обратилась в суд с иском к ООО «Городские парковки». Администрация попросила взыскать 1,7 млн рублей неустойки, начисленной за выявленные нарушения условий концессионного соглашения по созданию и эксплуатации системы управления платными городскими парковками на территории столицы Черноземья.
Изучив материалы дела, суд иск удовлетворил и решил взыскать с компании «Городские парковки» 1,7 млн рублей неустойки, а также 30 тысяч рублей в доход федерального бюджета госпошлины.
Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.
В 2022 году мэрия Воронежа также обращалась в суд с иском к компании «Городские парковки» для взыскания 577,15 тыс. рублей. Тогда в мэрии «Абирегу» пояснили, что планируют взыскать неустойку по двум эпизодам нарушения концессионного соглашения в части санитарного содержания парковочных мест.
Для справки: согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирма «Городские парковки» зарегистрирована в Белгороде в 2013 году и занимается деятельностью стоянок для транспортных средств. Руководитель — Оксана Буравлева. По итогам 2023 года чистая прибыль организации составила 60 млн рублей.
Учредителем фирмы является компания «Городские технологии», которая принадлежит АО «Цифровые платформы и решения умного города» (74,90% доли в УК), Фёдору Жерновому (25%) и АО «РИР» (0,10%).