Суд удовлетворил иск мэрии Воронежа к фирме из Белгорода «Городские парковки»

В 2022 году мэрия Воронежа также обращалась в суд с иском к компании «Городские парковки» для взыскания 577,15 тыс. рублей. Тогда в мэрии «Абирегу» пояснили, что планируют взыскать неустойку по двум эпизодам нарушения концессионного соглашения в части санитарного содержания парковочных мест.