Власти Воронежа проведут аудиторскую проверку в «Городских парковках» Жернового

Воронежские власти критикуют белгородское ООО «Городские парковки» и ожидают повышения доходов от компании. Администрация хочет получать 40% платежей, собираемых компанией. Сейчас она получает всего 25%.
Проблема в том, что инвестор до увеличения платы городу должен вернуть уже вложенные в организацию парковочного пространства 116,3 млн рублей — это одно из условий концессии. В связи с этим мэрия Воронежа собирается провести аудиторскую проверку в отношении компании.
Как пишет издание, концессионер пока организовал 5892 парковочных места, среди них 387 для инвалидов. В случае нарушения условий договора, мэрия накладывает на «Городские парковки» штрафные санкции. Сумма на данный момент превышает 3,4 млн рублей. 1,5 млн рублей концессионер выплатил, остальное — оспаривает в суде.
Компания планировала, что в 2020 и 2021 годах соберёт 175 млн и 200 млн рублей соответственно. На деле суммы оказались меньше — 43,1 млн и 54,6 млн рублей. За первое полугодие текущего года сумма составила 45,2 млн рублей. Инвестор считает, что вложенные в проект средства не возвращены.
Власти собирались получить за первые четыре года реализации проекта 188,8 млн рублей. На деле оказалось около 44 млн рублей. За восемь месяцев 2022 года к этой сумме прибавилось ещё чуть более 10 млн рублей. В «Городских парковках» же заявили, что работают «максимально прозрачно» и готовы к любым проверкам.
ООО «Городские парковки» на 75% принадлежит «Городским технологиям» белгородского предпринимателя Фёдора Жернового. Во второй организации за ним закреплено 99,9% доли в УК.
Ранее бизнесмен передал доли в своих компаниях другой своей компании в Белгороде. В октябре ООО «Городские технологии» стало совладельцем в трёх организациях. Речь как раз о «Городских парковках», а также компаниях «Смарт-Сити» и «Инфотранслогистик».