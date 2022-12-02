Власти Воронежа проведут аудиторскую проверку в «Городских парковках» Жернового

Власти собирались получить за первые четыре года реализации проекта 188,8 млн рублей. На деле оказалось около 44 млн рублей. За восемь месяцев 2022 года к этой сумме прибавилось ещё чуть более 10 млн рублей. В «Городских парковках» же заявили, что работают «максимально прозрачно» и готовы к любым проверкам.