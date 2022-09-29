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Жерновой отдал 10 руб. в уставном капитале «Городских технологий» московской компании

29 сентября 05:43
Фото: Bel.ru
Совладельцем белгородской фирмы стало ООО «Ситилабс». Компания зарегистрирована в Москве. Ей теперь принадлежит 0,1% доли в уставном капитале «Городских технологий». Изменения актуальны с 26 сентября, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Совладельцем белгородского ООО «Городские технологии» стало московское ООО «Ситилабс». Столичной компании принадлежит 0,1% в уставном капитале фирмы. Номинальная стоимость доли составляет 10 рублей. Изменения актуальны с 26 сентября.

ООО «Городские технологии» зарегистрировано в Белгороде в апреле 2017 года. Компания занимается прочей вспомогательной деятельностью, связанной с автотранспортом. Дополнительными направлениями работы указаны в том числе производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, ремонт электронного и оптического оборудования.

В минувшем году в компании выручка от продажи составила 62,1 млн рублей, а чистая прибыль — 123 тыс. рублей. Гендиректором «Городских технологий» является Фёдор Жерновой, бывший депутат горсовета Белгорода и экс-депутат Белгородской областной думы. Он же — бенефициар, ему принадлежит 99,9% доли в УК.

ООО «Ситилабс» работает в Москве с 2018 года. Компания занимается научными исследованиями и разработками в сфере естественных и технических наук.

По итогам 2021 года выручка от продажи составила 126,1 млн рублей, а чистая прибыль — 4,6 млн рублей. Гендиректором и владельцем ООО «Ситилабс» является Игорь Зенин.

Отметим, что в минувшем году московская компания заключила только один контракт — на оказание услуг по аренде оборудования фотовидеофиксации с последующим выкупом. Заказчиком было Белгородское парковочное пространство. Сумма контракта составила 48,8 млн рублей.

Эта же компания была поставщиком дорожных камер в 2019 году. Тогда контракт на 98,55 млн рублей с ней заключило региональное управление дорожного хозяйства и транспорта.

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