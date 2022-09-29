Жерновой отдал 10 руб. в уставном капитале «Городских технологий» московской компании

ООО «Городские технологии» зарегистрировано в Белгороде в апреле 2017 года. Компания занимается прочей вспомогательной деятельностью, связанной с автотранспортом. Дополнительными направлениями работы указаны в том числе производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, ремонт электронного и оптического оборудования.