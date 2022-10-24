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Жерновой передал доли в своих компаниях другой своей компании в Белгороде

Вчера, 11:50
Фото: страница Фёдора Жернового в ВК
ООО «Городские технологии» стало совладельцем в трёх организациях, следует из данных СПАРК.

Фёдор Жерновой передал доли трёх своих компаний другой принадлежащей ему компании в Белгороде. Совладельцем стало ООО «Городские технологии».

Предприниматель передал долю в ООО «Инфотранслогистик». Организация зарегистрирована в Москве в 2019 году. Чистая прибыль в 2021 году составила 55,5 млн рублей. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Долю бизнесмен передал 12 октября. Здесь Жерновой передал «Городским технологиям» все 100% в уставном капитале.

Также Жерновой передал долю в ООО «Городские парковки». Компания зарегистрирована в Белгороде в 2019 году. Чистая прибыль составила 11,4 млн рублей. Организация занимается парковками. Совладельцем является Сергей Екушов, которому принадлежит 25% в УК. Остальные перешли «Городским технологиям».

Ещё одной компанией стала ОО «Смарт-Сити», зарегистрированная в Белгороде в 2017 году. Чистая прибыль за прошедший год превысила 19,2 млн рублей. В 2022 году компания заключила ряд контрактов, в том числе с городским центром управления парковками Санкт-Петербурга. Сумма превысила 26,8 млн рублей. На текущий момент 25% УК принадлежит Татьяне Надточий.

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Что касается «Городских технологий», то компания зарегистрирована в Белгороде в 2017 году. Чистая прибыль составила всего 123 тыс. рублей. Жерновой владеет 99,9% в УК. Остальная доля принадлежит московскому ООО «Ситилабс».

Напомним, Фёдор Жерновой отдал 10 рублей в уставном капитале «Городских технологий» московской компании 26 сентября. ООО «Ситилабс» работает в столице с 2018 года.

Ранее также сообщалось, что компания белгородского бизнесмена заключила с Минкультуры РФ два контракта на 185 млн рублей. 

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