Жерновой передал доли в своих компаниях другой своей компании в Белгороде

Ещё одной компанией стала ОО «Смарт-Сити», зарегистрированная в Белгороде в 2017 году. Чистая прибыль за прошедший год превысила 19,2 млн рублей. В 2022 году компания заключила ряд контрактов, в том числе с городским центром управления парковками Санкт-Петербурга. Сумма превысила 26,8 млн рублей. На текущий момент 25% УК принадлежит Татьяне Надточий.