Белгородский бизнесмен Жерновой стал владельцем компании в Сколково

Напомним, Жерновой передал доли в своих компаниях другой своей компании в Белгороде. Речь о том, что ООО «Городские технологии» стало совладельцем в трёх организациях. Также сообщалось, что бизнесмен в 2021 году увеличил долю в уставном капитале компании «Городские парковки».