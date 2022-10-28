Белгородский бизнесмен Жерновой стал владельцем компании в Сколково

Белгородский бизнесмен Фёдор Жерновой приобрёл компанию в Сколково. ООО «Ситилабс» в 2021 году получила контракт на аренду оборудования от платных парковок в Белгороде на сумму более 48,7 млн рублей.
Компания зарегистрирована в Москве в 2018 году. Организация занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Чистая прибыль в 2021 году превысила 4,5 млн рублей.
Также уточняется, что в 2019 году ООО «Ситилабс» заключило контракт с управлением дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области. Сумма превысила 98,5 млн рублей.
Напомним, Жерновой передал доли в своих компаниях другой своей компании в Белгороде. Речь о том, что ООО «Городские технологии» стало совладельцем в трёх организациях. Также сообщалось, что бизнесмен в 2021 году увеличил долю в уставном капитале компании «Городские парковки».