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Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В Брянской области нашли «замену» Джеймсу Бонду

Новый Джеймс Бонд: бетонщик стал знаменитым в Сети после критики девушки

2 мая 2024, 16:03
Фото: Изображение Midjourney

В Брянской области нашли «замену» Джеймсу Бонду

Одна из пользовательниц приложения для знакомств не оценила профиль жителя Брянска, оставив о нём нелестный комментарий. После такой критики мужчину начали поддерживать пользователи Сети, пишут «Брянские новости».

Житель Брянской области Евгений стал знаменитым в Сети после критики девушки. Пользовательница приложения для знакомств раскритиковала профиль мужчины, пишет издание.

«Почему я не люблю приложения для знакомств. Сидишь пять минут и удаляешь профиль, потому что…», — написала девушка, подставив фото Евгения.

В поддержку брянца выступили другие пользователи. В Сети начали писать: «Новый Джеймс Бонд — назван главный претендент на роль». Кто-то из пользователей даже прифотошопил фото мужчины на обложку журналов Esquire и Time.

Телеграм-каналу Baza удалось установить, что Евгений работает бетонщиком. О своей популярности в Сети он не знал. Также он сообщил, что имеет брата-близнеца и ему не 42 года, как указано в приложении, а 50.

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#Алина Харина#Общество#Приложение#Брянская область#Пользователи
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