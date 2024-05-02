Новый Джеймс Бонд: бетонщик стал знаменитым в Сети после критики девушки

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Житель Брянской области Евгений стал знаменитым в Сети после критики девушки. Пользовательница приложения для знакомств раскритиковала профиль мужчины, пишет издание.
«Почему я не люблю приложения для знакомств. Сидишь пять минут и удаляешь профиль, потому что…», — написала девушка, подставив фото Евгения.
В поддержку брянца выступили другие пользователи. В Сети начали писать: «Новый Джеймс Бонд — назван главный претендент на роль». Кто-то из пользователей даже прифотошопил фото мужчины на обложку журналов Esquire и Time.
Телеграм-каналу Baza удалось установить, что Евгений работает бетонщиком. О своей популярности в Сети он не знал. Также он сообщил, что имеет брата-близнеца и ему не 42 года, как указано в приложении, а 50.