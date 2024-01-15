Знаменитые белгородские братья-умельцы снова собрали танк: видео

В январе 2019 года в Сети появилось видео, на котором в селе Архангельское трое мужчин катаются на танке по полям и стреляют из него. Танк создала группа энтузиастов из клуба «Прохоровский рубеж», который организовал Михаил Шептаев. Необходимые документы о поставке на учёт у клуба были. Однако в пресс-службе регионального УМВД тогда сообщили, что по фактам, которые были зафиксированы на видео, будет проведена проверка.