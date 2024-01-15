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Published Сегодня, 07:28

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Собранный танк

Знаменитые белгородские братья-умельцы снова собрали танк: видео

15 января 2024, 07:28
Фото: страница VK Александра Шептаева
Собранный танк

Братья Шептаевы из Старого Оскола собрали танк

В этот раз старооскольцы собрали танк Т-26. Видео техники появилось на станице Александра Шептаева.

Братья Шептаевы из села Архангельское снова собрали советский танк. В этот раз старооскольцам удалось воссоздать танк Т-26. На днях на своих страницах в соцсетях братья опубликовали пробный выезд машины.

Пробный выезд танка
Видео: страница VK Александра Шептаева

В январе 2019 года в Сети появилось видео, на котором в селе Архангельское трое мужчин катаются на танке по полям и стреляют из него. Танк создала группа энтузиастов из клуба «Прохоровский рубеж», который организовал Михаил Шептаев. Необходимые документы о поставке на учёт у клуба были. Однако в пресс-службе регионального УМВД тогда сообщили, что по фактам, которые были зафиксированы на видео, будет проведена проверка.

Позже братья Шептаевы воссоздали чехословацкий танк «Прага». Братьям удалось реконструировать не только внешний вид машины, но и ходовую часть. В 2021-м братья собрали танк Т-60.

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