Знаменитые белгородские братья-умельцы снова собрали танк: видео

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Братья Шептаевы из села Архангельское снова собрали советский танк. В этот раз старооскольцам удалось воссоздать танк Т-26. На днях на своих страницах в соцсетях братья опубликовали пробный выезд машины.
В январе 2019 года в Сети появилось видео, на котором в селе Архангельское трое мужчин катаются на танке по полям и стреляют из него. Танк создала группа энтузиастов из клуба «Прохоровский рубеж», который организовал Михаил Шептаев. Необходимые документы о поставке на учёт у клуба были. Однако в пресс-службе регионального УМВД тогда сообщили, что по фактам, которые были зафиксированы на видео, будет проведена проверка.
Позже братья Шептаевы воссоздали чехословацкий танк «Прага». Братьям удалось реконструировать не только внешний вид машины, но и ходовую часть. В 2021-м братья собрали танк Т-60.