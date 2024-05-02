Гладков рассказал о строительстве 43 водозаборных скважин в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В 2024 году в населённых пунктах Белгородской области установят 43 водозаборных скважины. Это в два раза больше, чем в 2023 году.
Например, в селе Нагорье Ровеньского района все работы будут выполнены до октября этого года. Надеюсь, что 300 человек сразу же почувствуют улучшение качества водоснабжения.
Вячеслав Гладков
Сейчас в селе установлено две скважины, поэтому местные жители испытывали нехватку воды во время повышенного водоразбора. В населённом пункте планируют построить скважину объёмом 16 м3/ч. Она должна нормализовать давление в системе и увеличит объём подаваемой воды.
Работы проводятся по программе «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Программа была инициирована президентом Владимиром Путиным.