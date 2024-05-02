Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Вода

Гладков рассказал о строительстве 43 водозаборных скважин в Белгородской области

2 мая 2024, 06:44
Фото: 1MI
Вода
Работы будут проводиться в рамках нацпроекта. В текущем году появится в два раза больше скважин, чем годом ранее, сообщил глава региона.
Сюжет
Вода

В 2024 году в населённых пунктах Белгородской области установят 43 водозаборных скважины. Это в два раза больше, чем в 2023 году.

Например, в селе Нагорье Ровеньского района все работы будут выполнены до октября этого года. Надеюсь, что 300 человек сразу же почувствуют улучшение качества водоснабжения.
Вячеслав Гладков

Сейчас в селе установлено две скважины, поэтому местные жители испытывали нехватку воды во время повышенного водоразбора. В населённом пункте планируют построить скважину объёмом 16 м3/ч. Она должна нормализовать давление в системе и увеличит объём подаваемой воды.

Работы проводятся по программе «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Программа была инициирована президентом Владимиром Путиным.

Белгородский губернатор Гладков объявил о старте конкурса «Агротуризм»
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский губернатор Гладков объявил о старте конкурса «Агротуризм»Гладков рассказал о приёме заявок на пятый этап конкурса «Новые возможности»Гладков рассказал о реализации 143 инициатив белгородцев по проекту «Решаем вместе»
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Вода#Водоснабжение#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Скважины#Хорошие новости
Подпишитесь
Будут ли вырубать тополя в Белгороде? Отвечает мэрия
Сегодня, 10:20
В Wildberries не ответили на вопрос о строительстве логоцентра в Белгороде
Сегодня, 09:48
Спор продолжается: появилось новое исковое заявление ГК «Русагро» к «Агро-Белогорью»
Сегодня, 08:19
Стал известен масштаб разрушений после атак ВСУ на Белгородскую область 1 мая
Сегодня, 10:03
Сотрудник «Белгородэнерго» занесён на областную Аллею Трудовой Славы
Сегодня, 09:17
«Москвич»: Риска банкротства нет
Сегодня, 07:27
"